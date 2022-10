Un'opera d'arte collettiva per l'inaugurazione del "Terzo Paradiso dei Talenti" a Cuneo

CUNEO CRONACA - Venerdì 14 ottobre verrà inaugurato a Cuneo, alle 17.30, "Il Terzo Paradiso dei Talenti", grande scultura site specific realizzata dall’artista di fama internazionale Michelangelo Pistoletto (nella foto).

Per l'occasione le artenaute del Dipartimento Didattica del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea terranno due laboratori artistici aperti a tutti i bambini e alle loro famiglie.



Venerdì 14 ottobre

h. 16

Azione condivisa di arte pubblica in strada che coinvolgerà i partecipanti nella rielaborazione del segno-simbolo del “Terzo Paradiso”. Si lavorerà con lunghe strisce di alluminio al fine di realizzare un’opera collettiva temporanea. L'attività è gratuita. Non si svolgerà in caso di maltempo. Iscrizioni su Eventbrite.



Sabato 15 ottobre

h. 15

h. 16

Laboratorio di pittura su grandi superfici per bambini e famiglie sul tema del “Terzo Paradiso”. In caso di maltempo l'attività si svolgerà all'interno del Rondò dei Talenti. Partecipazione gratuita. Iscrizioni su Eventbrite.

Entrambe le attività si svolgeranno presso il Rondò dei talenti in Via Luigi Gallo 1 a Cuneo.

“Il Terzo Paradiso dei Talenti” è una grande scultura site specific, realizzata da Michelangelo Pistoletto per “A cielo aperto”, il progetto di arte pubblica ideato dalla Fondazione Crc per celebrare il suo 30° compleanno e realizzato in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea. L’opera è stata appositamente sviluppata dall’artista per l’area di fronte al Rondò dei Talenti, in relazione alla curvatura dell’edificio e alla struttura della piazza stessa. La scultura, che misura 13 metri di lunghezza per 7 di altezza, presenta la celebre forma dei 3 cerchi consecutivi realizzata da oltre 120 serigrafie in metallo su cui sono rappresentati i disegni di bambini di alcune scuole cuneesi, e non solo, che hanno contribuito alla scultura partecipativa.

Il segno-simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che riconfigura il segno matematico dell’infinito aggiungendo al suo centro un terzo cerchio che rappresenta la sintesi e la creazione, per promuovere nuove connessioni e interazioni tra polarità opposte, dall’inizio degli anni 2000 costituisce il fulcro dell’opera di questo artista, ed è stato ispirazione di numerosi suoi interventi scultorei e partecipativi nel corso degli ultimi vent’anni e a livello globale.

L’opera, Il Terzo Paradiso dei Talenti, 2022, è stata appositamente sviluppata dall’artista per l’area esterna dell’edificio Rondò dei Talenti, in relazione alla curvatura dell’edificio e la struttura della piazza. Presenta il simbolo in verticale, sospeso per aria come un grande segno che sottolinea la presenza del Rondò, ed è realizzato serigrafando su metallo e unendo insieme oltre centoventi disegni di bambini studenti − tra cui alcuni che frequentano le scuole cuneesi dell’infanzia Arnaud e Fillia, le primarie Revelli e Rolfi, le secondarie di primo grado D’Azeglio di Cuneo e di Castelletto Stura – raccolti dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in collaborazione con l’Ambasciata Rebirth/Terzo Paradiso Cuneo e l’Associazione Con.Te.StoOo.

(Foto dall'associazione La Scatola Gialla)