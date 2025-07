Un'Europa più forte o più dipendente? A Cuneo si discute di difesa comune

CUNEO CRONACA - In un’epoca segnata da crescenti tensioni internazionali e nuove sfide alla sicurezza globale, il tema della difesa comune europea assume una rilevanza sempre maggiore. L’Unione Europea si trova di fronte a un bivio: costruire una vera autonomia strategica europea, mettendo in secondo piano gli interessi nazionali, o continuare a dipendere da attori esterni. Discuterne oggi significa immaginare il ruolo dell’Europa di domani, un’Europa che se vuole essere competitiva e avere un ruolo nello scacchiere internazionale deve saper agire unita.

Per approfondire questo cruciale ambito di riflessione politica e strategica, domenica 20 luglio si terrà a Cuneo l’evento aperto al pubblico “Sicurezza e sovranità: il futuro della difesa comune europea” organizzato dall’Associazione APICEUROPA, dal Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest e dal NUoVO Cuneo.

Giulio Poggiaroni, classe 1990, si è laureato prima a Firenze in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale, successivamente a Torino in Economics, per poi conseguire un Master in European Public Policy presso l’Università di Maastricht. Dal 2019 lavora come Project Manager nel campo della progettazione europea legata alle energie rinnovabili.

Da sempre appassionato di Storia Militare, e di questioni navali, da più di tre anni cura e gestisce il Canale YouTube Italian Military Archives, che si occupa di storia navale. Ha anche scritto numerosi articoli divulgativi sulla storia militare italiana della Seconda guerra mondiale per il sito americano “Comando Supremo - Italy in WW2”. Dal 2025 collabora alla rivista BRIEFING che tratta di geopolitica e questioni militari.

Modera l’incontro Denise Arneodo, coordinatrice dell’Associazione APICEUROPA. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: info@apiceuropa.com / 0171-1644238 - europedirect@comune.cuneo.it / 0171444352