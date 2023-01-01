Moretta, un anno di eventi: il meglio deve ancora venire

CUNEO CRONACA - Moretta si prepara a vivere gli ultimi mesi dell'anno all'insegna della socialità e delle tradizioni. Il calendario comunale propone numerosi appuntamenti che coinvolgeranno cittadini e visitatori, con iniziative culturali, musicali e gastronomiche.

Dopo il successo delle manifestazioni estive, l'autunno porta con sé nuove occasioni di incontro: mercatini, serate musicali e momenti dedicati alle famiglie. Non mancheranno gli eventi natalizi e attività per i più piccoli, che renderanno il centro del paese ancora più accogliente.

Con un programma che unisce cultura, divertimento e solidarietà, Moretta si conferma ancora una volta un centro vivace e accogliente, capace di offrire, anche nei mesi più freddi, numerose occasioni per ritrovarsi a vivere insieme la bellezza della comunità.

Nell'intervista, realizzata da Radio Stereo 5, il sindaco di Moretta, Gianni Gatti, sottolinea come questi eventi rappresentino un'importante occasione per mantenere viva la coesione sociale e valorizzare l'identità di Moretta.