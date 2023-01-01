Ultimi rovesci, poi torna il sole: weekend più stabile e caldo in provincia di Cuneo

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Il nucleo freddo, di una bassa pressione in quota, transita dalla Francia sul Piemonte, provocando ancora condizioni instabili con rovesci e temporali sparsi.
Da venerdì 11 settembre - fa sapere Arpa Piemonte - la saccatura avanzerà lentamente verso est, lasciando ancora un po' di nuvolosità sulla nostra regione, soprattutto nelle ore del mattino, ma con schiarite in progressivo aumento e parziale rialzo termico.
Nel corso del weekend, l'anticiclone delle Azzorre tenderà a spingersi sull'Europa occidentale, mantenendo tempo perlopiù stabile e abbastanza soleggiato, con temperature in aumento, soprattutto per l'inizio della prossima settimana.
Venerdì 11 settembre
Nuvolosità: cielo ancora perlopiù nuvoloso al mattino, con locali foschie sulle zone pianeggianti all'alba; schiarite in progressiva estensione da ovest nel corso della giornata e cielo generalmente soleggiato nel pomeriggio.
Precipitazioni: dopo gli ultimi possibili e isolati piovaschi residui nella notte sul confine orientale, sostanzialmente assenti in giornata. Zero termico: in aumento fino ai 3800 metri a sudovest e 3600 metri a nordest; generale temporaneo calo di 100-200 metri in tarda serata.
Venti: deboli o localmente moderati tra nord e nordovest sulle Alpi; deboli variabili da nord di notte e da sud di giorno sull'Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura, in rotazione da est in serata.
Sabato 12 settembre
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con addensamenti al mattino in pianura in progressivo diradamento; locali cumuli sulle Alpi al pomeriggio.
Precipitazioni: sostanzialmente assenti, salvo qualche debole e breve piovasco isolato al primo mattino sulle zone pedemontane e pianeggianti occidentali.
Zero termico: in progressivo marcato aumento fino ai 4200-4300 metri a ovest e 4100 metri a est, nel tardo pomeriggio.
Venti: deboli o localmente moderati settentrionali su Alpi e Appennino; deboli nord-orientali in pianura.
Domenica 13 settembre
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso.
Precipitazioni: sostanzialmente assenti.
Zero termico: stazionario sui 4300 metri a sudovest e 4100 metri a nordest di giorno, in generale temporaneo calo di 200 metri in serata.
Venti: deboli o localmente moderati tra nord e nordovest sulle Alpi; deboli settentrionali sull'Appennino, in rotazione da sudovest nel pomeriggio; deboli variabili tra ovest e sud in pianura.