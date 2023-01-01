Fine dell'anno tra sole e gelo notturno, di giorno clima più mite in Granda

CUNEO CRONACA - Dopo la fase perturbata del periodo natalizio, una robusta area di alta pressione in estensione dal Nord Europa alle regioni alpine caratterizzerà il tempo dell'ultima parte dell'anno, con belle schiarite e temperature massime in aumento, mentre i valori minimi torneranno su valori negativi soprattutto su pianure e fondovalle.

Un'area di alta pressione infatti - fa sapere Arpa Piemonte - si stabilirà tra le Isole Britanniche e l'Europa centrale per tutto il fine settimana, determinando tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a lunedì.

Nelle ore più fredde dei prossimi giorni - fa sapere Arpa - sarà possibile la formazione di foschie o qualche banco di nebbia in pianura, e le minime torneranno localmente sotto lo zero. In montagna invece le temperature saranno in deciso aumento, con zero termico che si manterrà a circa 3000 metri nel fine settimana.

Sabato 27 dicembre

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili foschie e locali banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in forte rialzo fino a circa 3000 metri a fine giornata.

Venti: deboli o moderati orientali sulle Alpi, da nord sull'Appennino con locali rinforzi. Deboli variabili in pianura.

Domenica 28 dicembre

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili foschie o banchi di nebbia in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario a circa 3000 metri.

Venti: in genere deboli nordorientali.

Lunedì 29 dicembre

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno. Possibili nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario o in lieve abbassamento, a circa 2800-3000 metri.

Venti: in prevalenza deboli variabili.