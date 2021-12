Ultimi giorni dell'anno con schiarite, venti forti in montagna, foehn sulla pianura del Cuneese

CUNEO CRONACA - Una debole perturbazione atlantica transita sulla nostra regione determinando condizioni di tempo nuvoloso e precipitazioni sparse anche se non particolarmente intese.

Martedì e mercoledì - si legge nell'ultimo bollettino di Arpa Piemonte - tempo più soleggiato, ma con nevicate sulle Alpi in alta quota, accompagnate da vento di foehn, più intenso ed esteso anche alle pianure nella giornata di mercoledì.

Martedì mattina qualche nebbia in pianura. Quota dello zero termico in forte rialzo, fino scollinare oltre i 3500 metri mercoledì e giovedì.

Martedì 28 dicembre

Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con presenza di foschie e nebbie sulle pianure, in particolare al confine con la Lombardia; schiarite nel pomeriggio ma localmente, sulle pianure, le nebbie e le foschie potranno persistere. Sempre molto nuvoloso sulle Alpi tra Cozie e Lepontine.



Precipitazioni: deboli nevicate sparse sui rilievi alpini nordoccidentali sopra i 1500-1600 metri, in particolare nella seconda parte della giornata. Qualche piovasco al pomeriggio sulle zone pedemontane. Quota neve in rialzo fino a 1800 metri in serata. Zero termico: in forte rialzo fino a 2800 metri in serata.



Venti: da nordovest in montagna, forti o molto forti sulle Alpi, in particolare su Cozie e Graie al pomeriggio, e moderati sugli Appennini; deboli da ovest in pianura. Al pomeriggio rinforzi forti per vento di caduta nelle vallate alpine nordoccidentali.

Mercoledì 29 dicembre (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo nuvoloso sui rilievi nordoccidentali, poco nuvoloso altrove. Foschie o locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure.

Precipitazioni: nevicate e pioggia di intensità moderata sulle Alpi nordoccidentali tra Cozie e Lepontine; sui crinali cumulate di neve localmente abbondanti. Quota neve in aumento, dai 2000 metri del mattino ai 2500-2700 metri del pomeriggio/serata.



Zero termico: in aumento fin sui 3400 metri.

Venti: nordoccidentali a tutte le quote, molto forti in alta montagna e forti nelle vallate di nordovest per condizioni di foehn che interesseranno anche le pianure del torinese, del cuneese e l'astigiano; deboli altrove.

Giovedì 30 dicembre

Nuvolosità: cielo sereno con addensamenti sui rilievi alpini nordoccidentali in mattinata e qualche foschia o banco di nebbia al primo mattino sulle pianure al confine con la Lombardia.



Precipitazioni: assenti.



Zero termico: in lieve aumento sui 3600-3700 metri.



Venti: moderati nordoccidentali sulla Alpi e deboli settentrionali altrove; raffiche forti al mattino su Alpi Lepontine e Pennine con condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali, in esaurimento nella seconda parte della giornata, quando la ventilazione tenderà a diminuire ovunque.