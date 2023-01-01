Ultimi giorni estivi in Granda: sole e caldo fino a sabato, peggiora da domenica

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - L'anticiclone nord-africano si estende sul Mediterraneo e sull'Europa centrali portando tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, con temperature superiori alla norma del periodo, tipicamente estive.
Nel corso del pomeriggio di sabato - fa sapere Arpa Piemonte - una saccatura nord-atlantica, in graduale avvicinamento all'Europa occidentale, porterà un parziale aumento della nuvolosità sul Piemonte, mentre nel corso di domenica determinerà un progressivo peggioramento del tempo che ci interesserà fino all'inizio della prossima settimana, provocando un sensibile calo delle temperature.
Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.
Venerdì 19 settembre
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti a ridosso delle Alpi e sottili velature in transito da ovest al pomeriggio, più significative nella notte.
Possibili foschie sulle pianure al primo mattino.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: sostanzialmente stazionario intorno ai 4500-4600 metri.
Venti: deboli a tutte le quote; in rapida rotazione da est e poi da sud nel pomeriggio sulle Alpi, nord-orientali sull'Appennino, variabili prevalentemente da nordest sulle pianure orientali e più da ovest su quelle occidentali.
Sabato 20 settembre
Nuvolosità: cielo soleggiato o velato da sottili strati alti; addensamenti a ridosso delle Alpi nel pomeriggio, in estensione alle pianure vicine in serata.
Precipitazioni: sostanzialmente assenti; al più possibile qualche debole piovasco isolato sulle Alpi nord-occidentali al pomeriggio.
Zero termico: in graduale lieve calo fino ai 4300 metri a nord e 4400 metri a sud, in serata.
Venti: deboli o localmente moderati sud-occidentali sulle Alpi; deboli nord-orientali sull'Appennino, in rotazione da sudest al pomeriggio; deboli prevalentemente orientali in pianura.
Domenica 21 settembre
Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso delle Alpi; nuvolosità in generale aumento nel corso del
pomeriggio.
Precipitazioni: rovesci a ridosso delle Alpi nord-occidentali nel corso del pomeriggio, deboli o moderati.
Zero termico: in calo nel corso del pomeriggio, fino ai 3700 metri a nordovest e 3800-3900 metri a sudest in tarda serata.
Venti: moderati sud-occidentali sulle Alpi e tra sud-sudest sull'Appennino con rinforzi in serata, deboli orientali in pianura.