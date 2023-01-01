Ultimo weekend con la birra a Cuneo: domenica chiude l'Oktoberfest 2025

Dalle 20 all’una di notte, all’ingresso dell’area Oktoberfest Cuneo, si terrà l’iniziativa “Un soffio ti può salvare la vita” nata da Fondazione La Stampa-Specchio, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, per portare al centro della piazza un tema spesso sottovalutato ma tragicamente attuale: i pericoli legati all’abuso di alcol e alla guida in stato di ebbrezza. Per il terzo anno consecutivo, quindi, lo Specchio Bus farà tappa all’Oktoberfest di Cuneo. L’ambulatorio mobile di Fondazione è un luogo di ascolto, di dialogo e di confronto – e non di giudizio o sanzione – dove chiunque può fermarsi, porre domande, ricevere materiali informativi e, soprattutto, effettuare gratuitamente l’alcol test grazie alla presenza di un medico volontario della Fondazione. Inoltre, in collaborazione con i Carabinieri di Cuneo, saranno distribuiti gratuitamente alcol test monouso, resi disponibili grazie al sostegno di Federfarma. Durante la serata sarà anche possibile ricevere chiarimenti sul funzionamento del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza, sulle soglie legali e sulle sanzioni previste, ma soprattutto sui rischi concreti che si corrono: non solo multe o ritiro della patente, ma incidenti che possono compromettere per sempre la propria vita e quella degli altri.
Domenica 12 ottobre, ultimo giorno di Oktoberfest Cuneo 2025, il palco del padiglione principale sarà tutto dei Kuni Kumpel e i loro canti in stile bavarese, mentre all’esterno si festeggerà la chiusura dell’edizione con le attività del team Flying Horses ASD e gli spettacoli di equitazione e l’entusiasmante esibizione del gruppo di cheerleading Le Nuvole che, per l’occasione, potrebbe sfoggiare la divisa della nazionale italiana con cui parteciperà, per la prima volta, al campionato mondiale di cheerleading, che si disputerà in Giappone a dicembre.