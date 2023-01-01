Ultimo weekend con la birra a Cuneo: domenica chiude l'Oktoberfest 2025

CUNEO CRONACA - Domenica 12 ottobre, dalle 11, presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta), si terrà l'ultimo giorno di Oktoberfest Cuneo 2025.

Sabato 11 ottobre, già dalle 11, spazio ai raduni per una due giorni dedicata all’equitazione, in collaborazione con il team Flying Horses ASD e il coinvolgimento di diverse realtà del mondo ippico. Battesimo della sella e cura degli animali saranno solo alcune delle attività di scuderia proposte a grandi e piccini per il sabato pomeriggio e la domenica di Oktoberfest Cuneo. Alle 15 il Mago Trinchetto intratterrà con magie e illusioni i più piccoli e, alle 18, ci sarà le scenografiche dimostrazioni dell’ASD Cuneo Pole Dance Academy. Sul palco del padiglione principale invece ci saranno i Kuni Kumpel che, alla sera, scalderanno gli avventori prima dello show di Annovanta, l’incredibile cover band rock anni ’90.

Dalle 20 all’una di notte, all’ingresso dell’area Oktoberfest Cuneo, si terrà l’iniziativa “Un soffio ti può salvare la vita” nata da Fondazione La Stampa-Specchio, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, per portare al centro della piazza un tema spesso sottovalutato ma tragicamente attuale: i pericoli legati all’abuso di alcol e alla guida in stato di ebbrezza. Per il terzo anno consecutivo, quindi, lo Specchio Bus farà tappa all’Oktoberfest di Cuneo. L’ambulatorio mobile di Fondazione è un luogo di ascolto, di dialogo e di confronto – e non di giudizio o sanzione – dove chiunque può fermarsi, porre domande, ricevere materiali informativi e, soprattutto, effettuare gratuitamente l’alcol test grazie alla presenza di un medico volontario della Fondazione. Inoltre, in collaborazione con i Carabinieri di Cuneo, saranno distribuiti gratuitamente alcol test monouso, resi disponibili grazie al sostegno di Federfarma. Durante la serata sarà anche possibile ricevere chiarimenti sul funzionamento del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza, sulle soglie legali e sulle sanzioni previste, ma soprattutto sui rischi concreti che si corrono: non solo multe o ritiro della patente, ma incidenti che possono compromettere per sempre la propria vita e quella degli altri.

Domenica 12 ottobre, ultimo giorno di Oktoberfest Cuneo 2025, il palco del padiglione principale sarà tutto dei Kuni Kumpel e i loro canti in stile bavarese, mentre all’esterno si festeggerà la chiusura dell’edizione con le attività del team Flying Horses ASD e gli spettacoli di equitazione e l’entusiasmante esibizione del gruppo di cheerleading Le Nuvole che, per l’occasione, potrebbe sfoggiare la divisa della nazionale italiana con cui parteciperà, per la prima volta, al campionato mondiale di cheerleading, che si disputerà in Giappone a dicembre.