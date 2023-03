Viaggiare in valle al tempo della sharing economy: convegno europeo a Ormea

CUNEO CRONACA - Treni, pullman e car sharing. Auto a chiamata, non di proprietà dei singoli cittadini. Bensì un "uber della montagna", regolato e certificato, incluso nel trasporto pubblico regionale e dunque integrato nei costi da Regioni e Stato. Una soluzione di trasporto intelligente e sostenibile disegnata su misura per i Comuni montani. Ecco la novità. La "Car sharing mobility", è una combinazione di servizi flessibili e interoperabili, per un diverso modo di utilizzare soluzioni di mobilità anche diverse, che prediligono la condivisione del mezzo anziché il suo possesso.



In Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta già esiste. L'ha messa in campo la società torinese 5T, con il supporto della Regione Piemonte e in collaborazione con Uncem, grazie al progetto Clip E-Mobilità, promosso nel quadro di Interreg Alcotra. Il 16 marzo a Ormea la soluzione smart di mobilità sarà al centro di un convegno europeo sulla mobilità. Con Regioni ed esperti, per capire come le mobilità condivise - con diverse formule di sperimentazione e organizzazione - si dovranno sempre di più integrare (e non sostituire) al trasporto pubblico fatto di autobus e treni. Su questi ultimi, le soluzioni ibride - con mezzi metà pullman metà treni, destinate ai binari e alle strade - possono essere molto valide per le zone montane. Per evitare di tagliare "rami secchi", ovvero dismettere ferrovie, e allo stesso tempo innovare i sistemi. Se ne parla giovedi a Ormea.

L'"Uber della Montagna" già esiste. Molteplici soluzioni compongono le opportunità di mobilità smart volute da 5T, tutte riunite in un unico parcheggio nel quale è possibile condividere le auto del servizio di car sharing CinQue (nella foto) oppure condividere il viaggio con la soluzione car pooling che si può effettuare anche con gli stessi veicoli del car sharing, utilizzando proprio il parcheggio come punto di ritrovo. Diversi i Comuni serviti, molti nell'area montana: Collegno, Rivoli, Cuorgnè, Castellamonte e Lanzo in provincia di Torino, Paesana, Sanfront, Ostana, Ormea, Caprauna, Alto e Briga Alta in provincia di Cuneo, Casale Monferrato in provincia di Alessandria, Aosta, Sarre, Quart, Gressan, Charvensod e Nus in Valle d'Aosta.

La fase sperimentale del progetto terminerà a fine marzo: le postazioni sono riconoscibili grazie a uno specifico logo, utile non solo all'identificazione dei servizi ma anche a veicolare i valori alla base del progetto che, attraverso il coinvolgimento attivo della popolazione e delle istituzioni e con il sostegno delle attività commerciali e ricettive, da sperimentale potrà trasformarsi in continuativo a tutto vantaggio dell'utilizzatore finale, sia esso cittadino o turista, con ricadute positive per tutto il territorio. Un modello diverso dal passato, che rientra in quell'economia della condivisione così necessaria e preziosa oggi. Da far crescere per dire come si trasformano e cosa diventano i territori montani di domani. A Ormea, qualche passo in avanti è già concreto.