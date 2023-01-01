Tutti in sella per solidarietà: Savigliano entra nel circuito della "Babbo Bikers"

CUNEO CRONACA - Quest’anno anche Savigliano aderisce alla “Babbo Bikers”, la manifestazione motociclistica all’insegna della beneficenza e del sostegno ai bambini, giunta alla sua quinta edizione.

Il ritrovo è fissato per domenica 14 dicembre, alle 9, nel piazzale Avis alle spalle dell’ospedale SS. Annunziata (seguire le indicazioni del Pronto Soccorso). Grazie alla collaborazione con il CRASL CN1, l’appuntamento è aperto a tutti i motociclisti, con mezzi di qualsiasi tipo e cilindrata.

Dopo il saluto ai piccoli pazienti della Pediatria, con la consegna di giocattoli e omaggi, alle 10 la carovana partirà alla volta di Mondovì, per unirsi al grande corteo organizzato da Bikers for a Dream. L’arrivo è previsto per le 11 nel parcheggio del centro commerciale Mondovicino, dove si raduneranno moto, auto americane, vetture d’epoca e maggiolini.

Da lì, si proseguirà verso l’ospedale Regina Montis Regalis, dove i bambini potranno assistere a numerose attrazioni: supereroi acrobatici, falconeria, DJ set, animazioni e perfino una mongolfiera per voli vincolati dedicati ai più piccoli. Non mancheranno street food e bevande.

Tutte le donazioni raccolte – insieme ai giocattoli portati dai partecipanti – saranno destinate al reparto di Pediatria.

Info: 335/1315539 (Savigliano) – 347/3201660 (Mondovì)