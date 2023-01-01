"Tutti i colori della cultura": castelli e borghi diventano spazi di gioco, teatro e musica

CUNEO CRONACA - Dopo il grande successo del 2025 torna “Tutti i colori della cultura”, la rassegna promossa da Castelli Aperti per raccontare e valorizzare il patrimonio storico-artistico della regione.

Quest’anno, il programma sarà interamente dedicato alle famiglie pur mantenendo le stesse tematiche, ognuna dedicata a un colore simbolico e a un’esperienza culturale diversa: teatro, mistero, musica, natura. Un modo per restituire ai castelli e ai borghi il loro ruolo di luoghi vivi, capaci di ospitare non solo la memoria, ma anche l'immaginazione.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Piemonte e sostenuta dalle Fondazioni CRC e CRB, si svolgerà dal 20 settembre al 15 novembre nelle più affascinanti dimore storiche delle province di Cuneo e di Biella.

Domenica 20 settembre – Monteu Roero – Castelli in Verde

Si parte alle 10.30 a Monteu Roero, presso CasaAllways (Località Canton Sandri, 29) nuova sede dell’Associazione Castelli Aperti, con il laboratorio di pittura “Per fare un albero” a cura dell’illustratrice Silvia Gariglio.

L'osservazione della natura è un'inesauribile fonte di meraviglia e un efficace strumento di conoscenza del mondo e dell’altro da sé. Questo laboratorio invita i bambini a esplorare la realtà che li circonda per trasformarla in arte condivisa. Utilizzando la tecnica della tempera acquerellata, i partecipanti partiranno dall’osservazione dal vero di elementi naturali — come foglie, rami, tronchi degli alberi — per allenare lo sguardo e la curiosità. (5 - 9 anni).

Per chi lo desidera, alle 12.00 è previsto un pic-nic nelle vigne del Roero con prodotti tipici del territorio. (prenotazioni al 339 2629368).

La giornata prosegue al castello di Monteu Roero, dove alle 15 i bambini parteciperanno al laboratorio di coltivazione a cura della società agricola “Duipuvrun” (6 - 10 anni): scopriranno la storia dei semi, come si raccolgono dalle verdure e quali si scelgono per la selezione. Infine, prepareranno un terreno per accoglierli.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14.00 alle 18.00 i genitori potranno visitare il castello, mentre alle 17.00 a CasaAllways è in programma un aperitivo al tramonto (prenotazioni al 339 2629368)

Silvia Gariglio

Domenica 27 settembre – Ricetto di Candelo (BI) – Castelli in Scena

La rassegna esce dalla provincia di Cuneo e si sposta nella cornice del Ricetto di Candelo. Alle 11.00, alle 15.00 e alle 16.30 va in scena la visita itinerante con gli attori del Teatro delle Dieci “C'era una volta il ricetto”. Tra le rue, vicoli acciottolati, torri e cortili, gli attori in costume accompagnano i visitatori in un viaggio fatto di storie, personaggi e leggende, trasformando ogni angolo del borgo in una scena da scoprire.

Pensata per coinvolgere tutti, la visita è particolarmente adatta ai bambini, che diventano protagonisti dell'avventura grazie a racconti, curiosità e momenti di interazione capaci di stimolare fantasia e meraviglia - ma conquisterà anche gli adulti, tra teatro, storia e divertimento.

Domenica 4 ottobre – Castello Reale di Govone – Castelli in Scena

Il castello Reale di Govone diventa un palcoscenico esclusivo per lo spettacolo “Cabaret Zuzzurellone” dell’affermato duo circense Duo Flosh (nella foto). Lo show, in collaborazione con Concentrica – Teatro della Caduta, verrà proposto alle ore 15. Alle ore 15.00, adatto a tutte le età, lo show propone numeri acrobatici, giocoleria e gag comiche, tra musica dal vivo, equilibrismi e virtuosismi al palo cinese.

Inoltre, per chi lo desidera sarà possibile visitare il castello dalle 10 alle 12,30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Duo Flosh

Venerdì 24 ottobre – MUDI, Museo Diocesano di Alba – Castelli in Musica

La musica è protagonista al MUDI con l’”Archeo Rap Tour”: alle 15.30 e alle 17.00: una visita guidata a ritmo di musica hip hop con l'Associazione Culturale Be Street Hip Hop School Alba & Bra. L'archeologa del MUDI guiderà i ragazzi in un viaggio nel tempo, raccontando storie, segreti e curiosità del percorso archeologico sotto la Cattedrale di Alba, mentre un MC professionista trasforma la narrazione in rime e ritmo.

La forte componente interattiva è il cuore dell'evento: i partecipanti non saranno semplici spettatori, ma canteranno a tempo seguendo le parole chiave in chiusura di ogni strofa.

Venerdì 31 ottobre – Halloween a Palazzo Fauzone, Mondovì – Castelli in Giallo

Si festeggia Halloween nell'incantevole Palazzo Fauzone. Alle 15.00 il laboratorio guidato dalla scrittrice di libri per ragazzi Sara Magnoli “Ladri di ceramiche a corte” condotto dalla scrittrice per ragazzi Sara Magnoli: un criminale si aggira per le stanze del palazzo e solo un gioco di squadra tra i bambini potrà catturarlo. Una caccia al ladro ad alta tensione, in cui solo chi raccoglierà più indizi potrà ricostruire l'accaduto e smascherare il colpevole. Al termine, merenda a tema Halloween.

Alle 17.00 e alle 18.00 spettacolo itinerante a cura del Teatro delle Dieci “Storie di fantasmi”: antasmi malinconici o inquietanti, burloni o dolcissimi, tutti alla ricerca di un po' di pace, si raduneranno nella sera di Halloween a Palazzo Fauzone per raccontare al pubblico le loro storie, piene di fascino, mistero e paura.

Domenica 15 novembre – Palazzo Gromo Losa, Biella – Castelli in Scena

Gran finale a Biella, alle 16.00, presso la prestigiosa sede di Palazzo Gromo Losa, con lo spettacolo teatrale "Sulla vita sfortunata dei vermi", tratto dall'omonimo libro di Noemi Vola, a cura della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Uno spettacolo che parla, con poesia e ironia, di noi, della nostra vita, dei nostri difetti e dei nostri pregi, e della meraviglia che accompagna ogni scoperta: curiosità e conoscenza per avvicinarsi a esseri incompresi come i vermi, scienza per capire ciò che sembra lontano da noi, gioco e ironia per comprendere meglio noi stessi.