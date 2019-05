Con "Maraman" nelle valli Maira e Grana tra arte sacra e impronte di dinosauri

In programma gli ultimi appuntamenti della terza edizione del ricchissimo programma di eventi “Maraman – paesaggio culturale delle valli Maira e Grana – 2018/2019” con il quale i musei e punti espositivi delle due valli propongono al pubblico differenti momenti culturali con incontri, eventi, film, laboratori.

Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21 a Dronero l’Esposizione Permanente d’Arte Sacra propone nella Confraternita del Gonfalone (via XXV Aprile) IL LAUDARIO ILLUSTRATO DEI DISCIPLINATI DI CUNEO con l’intervento del prof. Marco Piccat e contrappunti d'organo del maestro Enrico Cipri. L’appuntamento è volto a far conoscere qualche elemento in più dell’antico percorso di devozione e religiosità popolari con una serata di lettura e conoscenza dedicata all’antico Laudario della Confraternita dei Disciplinati di Cuneo.

I Laudari sono le raccolte delle preghiere e dei canti devozionali che le compagnie di Laudesi e Raccomandati introdussero, come forma di orazione in lingua volgare, a partire dalla metà del XIII secolo e che rappresentarono una forma di rinnovamento nelle pratiche religiose del Medioevo.

Essi divennero poi parte della tradizione delle confraternite dei Disciplinati che furono eredi di questo movimento. Il prezioso e ricco testo dei confratelli cuneesi sarà raccontato al pubblico attraverso la sottolineatura dei passaggi più interessanti dal professor Marco Piccat, docente universitario e profondo conoscitore della letteratura italiana delle origini, oltreché Delegato FAI di Saluzzo. Egli è autore di diversi importanti volumi e ha già presentato, sempre nell’ambito della rassegna Maraman, Il Laudario dei Disciplinati di Saluzzo, una pubblicazione di notevole interesse e successo. La serata del 24 maggio chiude in qualche modo il cerchio di un percorso affascinante e che affonda le sue radici in secoli lontani ma che dimostra di essere ancora vivo ed attuale.

Domenica 26 maggio 2019 il Centro Culturale Casa di Mosè assieme al Museo d’la vito d’en bot e al Triassic Park Gardetta propongono a Marmora una CONFERENZA SULLE IMPRONTE DEI DINOSAURI e un LABORATORIO DI PANIFICAZIONE.

Alle ore 10 al Museo Triassic Park Gardetta presso la Sala Polivalente (nei pressi del Campeggio Lou Dahu) apertura per l’intera mattinata del museo con spiegazione a cura del geologo Enrico Collo dei reperti geologici e delle fotografie riguardanti il periodo triassico provenienti dall’Altopiano della Gardetta e, a seguire, CONFERENZA sui reperti degli antenati dei dinosauri di recente ritrovati alla Gardetta. Al termine rinfresco con prodotti locali per tutti i partecipanti. Alle ore 15 in frazione Reinero al Centro Culturale Casa di Mosè LABORATORIO DI

PANIFICAZIONE a cura del prof. Matteo Barale e aperto a ragazzi ed adulti. L’iscrizione è gratuita. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione telefonica entro giovedì 23 maggio 2019 cell. 333 6865290, cell 340 2322344, cell 347 3910409. Al termine merenda per tutti i partecipanti. Durante l’intera giornata a Marmora, davanti alla locanda Ceaglio, è liberamente visitabile il Museo d’la vito d’en bot: attrezzi, oggetti di uso quotidiano e fotografie risalenti ai secoli XIX e XX, raccolti dalla famiglia Ceaglio ed esposti, per raccontare la vita di un tempo, sulle pareti degli edifici nel cuore della borgata Vernetti.

Sabato 1° giugno 2019 alle ore 21 a Celle di Macra il Museo dei mestieri itineranti e degli Acciugai Seles e il Punto espositivo Spazio Pinse presenteranno nel museo in borgata Chiesa la proiezione del film MARGHÈ MARGHÌER, documentario in cui i malgari sono protagonisti e interpreti di se stessi, insieme a veterinari, mediatori, ristoratori e operatori che ne condividono singole esperienze di settore. D'inverno in pianura i malgari sono "marghè'', d'estate in alpeggio diventano "marghìer''. Un'esistenza in movimento in simbiosi con le inseparabili mandrie di vacche bianche piemontesi, loro vita e lavoro. Le testimonianze sono raccolte in lingua originale e sottotitolate in italiano. Parteciperà il regista Sandro Gastinelli.

L’ultimo appuntamento della terza rassegna Maraman sarà sabato 8 giugno 2019, alle h 21, quando il Museo della canapa e del lavoro femminile e il Punto espositivo “La Memorio di nosti souldà” proporranno a Prazzo Inferiore, nei locali del Museo della canapa, il “VIAGGIO NELLA MEMORIA: FRAMMENTI DI VITA E DI MORTE.” L'evento scaturisce dall'impellente necessità di ricordare il sacrificio di tanti giovani della Valle Maira che hanno perso la vita per la Patria, nel periodo bellico o successivamente, in seguito alle ferite riportate in fase di combattimento. In particolare, si narrerà la storia personale dei soldati del Comune di Prazzo: di molti di essi, tramite un accurato lavoro di ricerca a cura del relatore Osvaldo Einaudi, ideatore e curatore dell'allestimento del Punto Espositivo "La Memorio di nosti suldà" a borgata Chiotto, è stato possibile reperire informazioni e aneddoti sia inerenti la vita che la morte, nonché ricostruire l'albero genealogico. L'iniziativa sarà arricchita dalla proiezione delle singole schede dei Caduti. Durante la serata, sarà, inoltre, possibile ammirare alcuni cimeli.

La rassegna di eventi, curata dai musei proponenti e coordinata da Espaci Occitan in collaborazione con l’Unione Montana Valle Maira, è realizzata con il contributo della Regione Piemonte. L’iniziativa rappresenta inoltre una delle azioni inserite nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Monviso. Per informazioni: Espaci Occitan di Dronero, tel 0171 904075, segreteria@espaci- occitan.org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan.

ÒC

MARAMAN

PAISATGE CULTURAL DES VALADAS MAIRA E GRANA

Arribon lhi darriers apontaments de la terça edicion del bigalhat programa “Maraman - païsatge cultural des Valadas Maira e Grana – 2018/2019” ente lhi musèus e exposicions des doas valadas proponon al public nombrós apontaments culturals: rescontres, conferenças, film, laboratòris.

Venre 24 de mai del 2019 a 21 oras a Draonier l’Exposicion Permanenta d’Art Sacra propon en la Confraternita del Gonfalon (via XXV Aprile) IL LAUDARIO ILLUSTRATO DEI DISCIPLINATI DI CUNEO abo lo professor Marco Piccat e lo magistre Enrico Cipri a l’òrgan. L’apontament vòl far conoisser quarqueren de mai de l’antic percors de devocion e religiositat popolaras a travers la lectura e la conoissença de l’antic Laudari d’la Confraternita di Disciplinats de Coni. Lhi Laudaris son las racòltas de prieras e chants devocionals que las Companhias de Laudés e Racomandats avion començat a praticar, coma forma d’oracion en lenga vulgara, despuei la metat del XIII secle e qu’an rapresentat una forma qu’a arnovelat las praticas religiosas del Medioevo. Après son devenguts part de la tradiccion des confraternitas di Disciplinats, qu’avion arditat aqueste moviment. Lo preciós e ric texte di confraires de Coni serè contat al public a travers lhi passatges pus enteressants da Marco Piccat, professor universitari e grand expert de la literatura italiana des originas, e decò Delegat FAI de Saluces. Es autor d’importants volums e a jà presentat, sempre per Maraman, Il Laudario dei Disciplinati di Saluzzo, una publicacion enteressanta e apreciaa. La sera del 24 de mai completa un percors encharmant qu’arsòna secles passats mas que resulta encara viu e actual.

Diamenja 26 de mai del 2019 lo Centre Cultural Casa di Mosè abo lo Musèu d’la vito d’en bot e lo Triassic Park Gardetta propon a La Marmo una CONFERENÇA SUS LAS PEAAS DI DINOSAURS e un LABORATÒRI PER FAR LO PAN. Da 10 oras al Musèu Triassic Park Gardetta en la Sala Polivalenta (dapè lo Lou Dahu) lo musèu serè dubert per tota la matinaa abo lo geòlog Enrico Collo qu’explicarè lhi reperts geològics e las fotografias sus lo triassic qu’arribon da la Gardeta e, après, CONFERENÇA sus lhi rests de lhi antenats di dinosaurs retrobats a la Gardeta. A la fin aperitiu abo produchs del pòst per tuchi lhi partecipants.

A 15 oras a Lo Renier al Centre Cultural Casa di Mosè LABORATòRI PER FAR LO PAN abo lo prof. Matteo Barale per mainaas e grands. Marcar-se es gratis. Per mielh organizar fai plaser la prenotacion drant de jòus 23 de mai del 2019 chamant lo 333 6865290, 340 2322344, 347 3910409. A la fin merendon per tuchi lhi partecipants. Per tota la jornaa a La Marmo, denant la locanda Ceaglio, se pòl visitar gratis lo Musèu d’la vito d’en bot: aisinas, instruments de tuchi lhi jorns e fotografias di secles XIX e XX, cuhlits da la familha Ceaglio e butats en exposicion, per contar la vita d’un bòt, sus las muralhas des maisons ental còr d’la Ruaa.

Sande 1° de junh del 2019 a 21 oras a Celas lo Musèu di mestiers itinerants e de lhi Anchoiers Seles e lo Ponch expositiu Spazio Pinse presentarèn ental Musèu a La Glèisa la proieccion del film MARGHÈ MARGHÌER, documentari ente lhi marguiers son protagonistas ensemp a veterinaris, mediators, ristorators e operators del sector. L’uvern a la plana lhi marguiers son "marghè'', l’istaa en pastura devenon "marghìer''. Una vita en chamin en simbiòsi abo la vacharia de bestias blanchas piemontesas, lor vita e trabalh. Las testimonianças son en lenga originala abo sot-titols en italian. Parteciparè lo regista Sandro Gastinelli.

Lo darrier apontament d’la terça edicion de Maraman serè sande 8 de junh del 2019 a 21 oras quora lo Musèu del charbo e del trabalh des fremas e lo Ponch expositiu La Memorio di nosti souldà proponarèn a Prats Sotan en cò dal Musèu del charbo VIATGE ENT’LA MEMòRIA: ESCHANCONS DE VITA E DE MòRT. L’idea nais dal besonh de navisar lo sacrifici de tanti joves d’la Val Maira qu’an perdut la vita per la Patria, al temp d’las guerras o après, per la ferias d’batalha. Serè contaa sustot l’istòria personala di soldats de Prats; gracias a un precìs trabalh de recercha del relator Osvaldo Einaudi, ideator e curator del del Ponch Expositiu "La Memorio di nosti suldà" al Clòt, es estat possible retrobar d’informacions sus lor vita e lor mòrt, e traçar l'arbol genealògic. Serèn decò proiectaas las esquedas di mòrts en guerra e serè possibile admirar de recòrds del temp.

Lhi apontaments, curats dai musèus que lhi proponen e coordenats da Espaci Occitan en collaboracion abo l’Union Montana Val Maira, son realizats abo lo sostenh de la Region Piemont. L’iniciativa rapresenta una des accions de la Carta Europea del Torisme Sostenible del Viso. Per informacions: Espaci Occitan de Draonier, tel. 0171 904075, segreteria@espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan.