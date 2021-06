Tutte le iniziative del weekend per grandi e piccini nel cuore di Saluzzo

CUNEO CRONACA - Proseguono le settimane in cui il centro storico di Saluzzo sarà protagonista, in particolar modo con Start - Storia Arte Saluzzo e il suo ricco calendario di Arte, Artigianato e Antiquariato.

In questo secondo weekend di giugno i Musei di Saluzzo (MuSa) sono aperti e pronti ad accogliere grandi e piccini in modo sicuro proponendo una serie di iniziative:

Si parte SABATO 12 GIUGNO con Ludoteca al Museo

Pomeriggio di giochi in scatola per bambini: sfide e avventure, giochi di cooperazione, velocità, ... per un divertimento assicurato!

Per chi: Per bambini 6-12 anni

Dove: Castiglia

Costo: 3 euro a bambino / per i genitori possibilità di ingresso nei musei a tariffa ridotta (obbligo di prenotazione: musakids@itur.it)

Orario: ore 14:30 e ore 16:30

Si prosegue DOMENICA 13 GIUGNO con Un pomeriggio nel Borgo

Tour alla scoperta del centro storico alto, attraverso i monumenti simbolo della Storia del Marchesato. Le visite guidate partono dalla Castiglia con un percorso nella fortezza e l’accesso straordinario alla terrazza panoramica da cui si può godere della bellissima vista sul borgo; il tour si conclude con una passeggiata nel romantico centro storico cittadino e nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni.

Orario: ore 15:30 e ore 17:30

Ritrovo e partenza in Castiglia

Costo: 5 euro a persona (gratuito per under 10 anni

Domenica 13 giugno, presso Tasté Bistrot: Laboratorio con Matè, organizzato da Ur/Ca, per bambini e ragazzi.

Immergiamoci nella tecnica del pittore Matteo Olivero tra colpi di luce, bozzetti e grandi paesaggi.Dopo una visita animata delle opere che più rappresentano il concetto di Luce di Olivero, i partecipanti realizzeranno un proprio quadretto ispirandosi ai concetti espressi dal pittore!

Per i genitori, possibilità di visita alla Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica.

Orario: 16/18

Costo:5 euro a bambino (prenotazione obbligatoria 349 627 5879)

Sempre domenica 13 giugno i Fondi Storici resteranno aperti dalle 14.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30).

In occasione dell'apertura straordinaria verrà allestita un'esposizione dedicata ai volumi di Botanica Antica conservati in biblioteca.

La prenotazione è obbligatoria sia per le visite guidate che per i laboratori per bambini.

MuSa ricorda gli orari

Casa Cavassa: Martedì, giovedì, venerdì, sabato: 10-13/14-18 Domenica e festivi: 10-13/14-19

Castiglia: In occasione della 44° mostra Nazionale dell'Antiquariato, dal 5 al 13 giugno la Castiglia avrà il seguente orario: Lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: 10-20, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 20.

Antico Palazzo comunale con torre civica e Pinacoteca Matteo Olivero:Sabato ore 10-13/ 14-18 e domenica 14-19

Casa Pellcio domenica ore 14-19

(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Per informazioni e prenotazioni: musa@itur.it