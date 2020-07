“Turna sì”: continua la ricca estate di eventi dei giovani di Yepp Langhe e Stura

CUNEO CRONACA - Grazie al progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, passeggiate, tiro con l’arco e cinema gratuiti per giovani dai 13 ai 20 anni

Ritornare a stare insieme, a vedersi, conoscersi e condividere divertimento ed esperienze in un’estate certamente diversa dalle altre. Questo è lo spirito del progetto “Turna Sì” che dal piemontese prende tutta la voglia di ritrovare amici e conoscerne di nuovi. A proporlo sono i giovani delle Associazioni YEPP Langhe e YEPP Stura che hanno riversato tutta la loro creatività in una serie di iniziative rivolte ai loro coetanei, in particolare dai 13 ai 20 anni.

Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo tramite il bando “Di Nuovo Insieme”, fino a settembre le due Associazioni giovanili nate grazie a YEPP Italia, propongono un ricco calendario di iniziative gratuite con la collaborazione delle Cooperative sociali Caracol ed Emmanuele.

Per informazioni e iscrizioni https://www.yepp.it/turnasi

La prenotazione è obbligatoria

STURA

Giovedì 30 luglio appuntamento con “PLAID IN STURA”

Cineforum in stile “drive-in” sotto le stelle: la proiezione si terrà alle 21 presso il Centro La Gramigna. Ogni partecipante è invitato a portarsi una coperta.

I primi 10 iscritti riceveranno una coperta in regalo!

Sullo schermo il film “PRIDE” (regia Matthew Warchus, 2014): la storia dell'improbabile amicizia tra una piccola comunità di minatori del Galles e una squadra di attivisti gay venuti da Londra nel 1984 apposta per sostenere la loro causa. Entrambi i gruppi scopriranno di avere in comune molto di più di quanto pensavano...

Prenotazione obbligatoria Fulvia 3404270385 yeppvallestura@gmail.com

LANGHE

Sabato 1 agosto appuntamento con “PASSEGGIA E FAI CENTRO”

Passeggiata tra i Boschi di La Morra, con inizio alle 16:30 fino alle 19.

In più un tuffo nel passato alla riscoperta del tiro con l'arco medievale grazie all’Associazione Compagnia dell'Artiglio del Drago.

I giovani di YEPP Langhe offriranno una golosa merenda con dolci e succhi di frutta locali e un gadget per tutti.

Massimo 15 partecipanti / Iscrizione obbligatoria entro venerdì 31 luglio alle 20 Per iscriversi : https://forms.gle/uFcWtFXWG8YuEthS6