Turismo per tutti: Alpi e Langhe investono sull'accoglienza senza barriere

CUNEO CRONACA - Un percorso formativo, pensato per accompagnare operatori turistici, strutture ricettive e futuri professionisti verso un modo più accessibile e inclusivo di fare accoglienza. L’Associazione per il Turismo Outdoor WOW - che vede tra i soci fondatori la Camera di Commercio di Cuneo, la Fondazione CRC, l’ATL del Cuneese e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - propone un corso di formazione gratuito per gli operatori delle Alpi di Cuneo e di Langhe Monferrato Roero incentrato su un’accoglienza turistica accessibile e inclusiva. Il corso è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Dal 20 aprile al 26 maggio 2026 sono previsti 5 moduli online e 2 workshop esperienziali in presenza. Le lezioni affronteranno temi centrali quali: l’accoglienza di persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, la comunicazione inclusiva, la progettazione di esperienze turistiche realmente fruibili anche attraverso l’utilizzo di tecnologie e di strumenti dedicati. Il corso sarà curato da Cityfriend, realtà che si occupa di servizi di formazione e di consulenza per lo sviluppo dell’accessibilità e la realizzazione di progetti innovativi in ambito di sostenibilità sociale.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio di questo nuovo corso di formazione dedicato ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione, valori che rappresentano per noi non solo un impegno, ma una responsabilità concreta – dichiara il Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW, Davide Merlino –. Questo percorso formativo, supportato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nasce proprio con l’obiettivo di accrescere competenze e sensibilità, fornendo strumenti utili per affrontare con efficacia le sfide legate alla società odierna".

"In coerenza con il Documento Programmatico Pluriennale 2025–2028, che pone al centro le persone e le comunità e riconosce nella cultura una leva strategica di sviluppo sostenibile e inclusivo, promuovere accessibilità significa lavorare perché i territori siano davvero aperti a tutte e tutti, senza barriere e capaci di generare opportunità di crescita e sviluppo per i luoghi. In questa direzione, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha scelto di sostenere il progetto WOW, riconoscendone la piena coerenza con i propri indirizzi strategici: un’iniziativa che, promuovendo un’offerta turistica sostenibile e di qualità, rafforza le competenze degli operatori, generando valore condiviso e uno sviluppo economico, culturale e sociale dei territori", dichiara Ezio Raviola, Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo.

QUI. Il corso, rivolto agli operatori turistici del territorio, è gratuito (previa iscrizione, posti limitati). Il calendario dei moduli formativi è disponibile