Turismo, la Regione Piemonte rilancia l'ospitalità con 15 milioni a fondo perduto per le imprese

CUNEO CRONACA - “La Regione intende sostenere e rilanciare il sistema turistico piemontese”. Così l’Assessore Regionale con delega al Turismo Paolo Bongioanni ha introdotto l’incontro organizzato presso la sede dell’ATL del Cuneese per presentare al mondo degli operatori turistici le possibilità scaturite dal rifinanziamento della Legge Regionale 18/99, che prevede 15.870.000 euro di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese che svolgono attività ricettiva in Piemonte. Presenti all’incontro i rappresentanti delle associazioni di categoria della provincia di Cuneo, autorità, giornalisti e imprese turistiche dell’area di competenza dell’ATL del Cuneese e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

I progetti dovranno prevedere una spesa minima di 20mila euro. Il contributo regionale coprirà il 50% dell’investimento complessivo di ogni progetto fino a un tetto massimo di spesa di 120mila euro. Ne potranno beneficiare un’ampia tipologia di strutture: alberghi, alberghi diffusi, condhotel, residenze turistico-alberghiere e altre tipologie, b&b, affittacamere e locande, residenze di campagna, residence, case appartamento vacanza, agriturismi che offrano anche ricettività, rifugi alpini ed escursionistici, campeggi, glamping e villaggi turistici.

Sottolinea l’assessore regionale Paolo Bongioanni: “Questo intervento, che ritorna dopo tanti anni, è pensato per qualificare sempre più verso l’alto la nostra offerta ricettiva. Il primo biglietto da visita che diamo al turista quando viene a trovarci è la qualità della nostra ricettività. Sappiamo quanto sia fondamentale nel marketing turistico il passaparola: e quindi nell’accoglienza ci giochiamo una fetta importante dell’appeal di un territorio straordinario come il nostro. Questo bando mette l’impresa turistica al centro. Allo stesso modo intendiamo declinare le nuove misure che andremo a innervare a partire dal prossimo autunno, destinate a un obiettivo collegato e altrettanto importante per lo sviluppo del nostro turismo che è quello della promozione, dove lavoreremo per prodotto e con al centro la redditività dell’impresa”.

Gabriella Giordano, presidente dell'ATL del Cuneese dichiara: "Siamo molto grati per l'attenzione che la Regione Piemonte dedica al turismo. Questi fondi permetteranno ai nostri imprenditori di migliorare con maggiore serenità aree comuni, camere e servizi, innalzando la qualità dell'offerta per i turisti. Un focus importante sarà sull'efficienza energetica e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, temi cruciali che l'ATL del Cuneese promuove da tempo in collaborazione con la Regione. Ringraziamo l'Assessore Paolo Bongioanni per aver presentato personalmente questa opportunità ai nostri operatori: sono certa che questi investimenti porteranno beneficio all’intero sistema turistico, rafforzando l’appeal del brand Piemonte".

Secondo Mariano Rabino, Presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “Nelle sue vacanze, il turista cerca tre cose: il luogo, il cibo e l’accoglienza. Non necessariamente in quest’ordine. Un sorriso rimane impresso nella memoria e spinge chi ci sceglie per l'eccellenza dell'offerta enogastronomica, del paesaggio e delle esperienze, a ritornare tra le colline Unesco per l'alta qualità dell'accoglienza. Ringrazio a nome dell'ATL la Regione e l'Assessore Bongioanni per l'attenzione dedicata al comparto ricettività, dando la possibilità alla quasi totalità degli operatori turistico-ricettivi di accedere al bando e apportare migliorie: spesso, il primo contatto con il territorio dei nostri visitatori avviene proprio al momento del check-in nelle nostre strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”.

“È cambiato il modo di fare turismo – afferma il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin - e sono cambiati i criteri con cui l’ospite sceglie la residenza temporanea da cui partire per vivere un’autentica esperienza di vacanza nel territorio. Nell’area di competenza dell’ATL del Cuneese si è registrato un numero sempre crescente di piccole strutture a conduzione familiare: sempre più, i professionisti dell’ospitalità puntano ad offrire un servizio tagliato su misura sulle esigenze del singolo cliente. Anche se l’analisi delle recensioni online del comparto ricettivo dell'area cuneese effettuata nel 2024 ha dato risultati davvero lusinghieri (un valore medio di 90,2/100 rispetto all’86/100 della destinazione “Italia”) è importante continuare a investire. Grazie a finanziamenti come quelli della Legge 18, si potrà innalzare in modo tangibile la qualità e il ventaglio di servizi delle nostre strutture, sempre più elemento attrattore e decisionale nel momento in cui il turista valuta una meta per le proprie vacanze”.

Bruno Bertero, Direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero commenta: “Il 2024 di Langhe Monferrato Roero si è chiuso con un dato particolarmente rilevante: 1.546.542 presenze complessive. Un dato significativo, rafforzato dal sentiment online per la ricettività turistica, che nelle nostre colline si attesta a 91,2 su 100, in crescita rispetto all’anno precedente e nettamente superiore alla media nazionale. Si tratta di un indicatore che riflette l’elevata qualità percepita dai visitatori e la capacità del territorio di offrire un’esperienza turistica di livello. Un indicatore che dobbiamo mantenere alto, con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli operatori turistici. Come ATL lavoriamo ogni giorno con il comparto ricettivo e siamo certi che con questo bando verrà valorizzato. Tale misura permetterà di ampliare e qualificare i servizi offerti, favorendo l’attrazione di target specifici, come famiglie, cicloturisti e viaggiatori interessati a esperienze autentiche e di valore”.

Il bando è già consultabile online (clicca QUI) e chiuderà il 30 settembre. Entro fine dicembre 2025 la graduatoria dei progetti ammessi. Potranno essere ammesse imprese di nuova costituzione, a condizione che non si edifichino nuovi edifici. Non saranno finanziate nuove costruzioni ma l’aumento della capacità ricettiva per quelle esistenti, la riapertura di alberghi o altre strutture attualmente chiuse. Sono ammesse unicamente le spese di investimento e non materiali di consumo. Ecco su cosa si potrà investire: miglioramento e qualificazione delle strutture e degli spazi interni ed esterni destinati all’accoglienza dei turisti (ad esempio camere, servizi igienici, déhors, reception, ristorante/bar, piscine, spa e centri benessere, locali attrezzati per ricovero e manutenzione mezzi a due ruote e bici), aumento dei posti letto, offerta di servizi aggiuntivi a favore delle famiglie e aree bimbi, eliminazione delle barriere architettoniche, miglioramento dell’accessibilità ed efficientamento energetico.