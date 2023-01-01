Turismo e sport, la Valle Stura si ritrova a Demonte per fare il punto sul 2025

CUNEO CRONACA - Lunedì 20 aprile, a partire dalle 15, presso il Palatenda di Demonte, si terrà un incontro dedicato al turismo e allo sport in Valle Stura, promosso dall’Unione Montana Valle Stura. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con gli Stati Generali del 2025 e intende rappresentare un momento di aggiornamento e confronto tra amministratori, operatori turistici e sportivi e realtà del territorio.

Nel corso dell’incontro verrà presentato un quadro complessivo sull’andamento del turismo in Valle Stura nel 2025, con particolare attenzione ai flussi registrati e alle principali dinamiche del settore. Sarà inoltre fatto il punto sulla stagione invernale appena conclusa, con un focus specifico sulla situazione e sulle prospettive degli impianti sciistici.

L’appuntamento sarà anche occasione per illustrare nuove iniziative in ambito sportivo, volte a valorizzare le risorse della valle e a rafforzarne l’attrattività, anche in una logica di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Ampio spazio sarà infine dedicato al confronto con gli operatori locali, al fine di raccogliere contributi, evidenziare criticità e condividere linee di sviluppo future.

La Giunta dell’Unione Montana Valle Stura dichiara: «Questo incontro rappresenta un passaggio fondamentale per dare continuità al lavoro avviato con gli Stati Generali del 2025 e per costruire, insieme agli operatori e alle comunità locali, una visione condivisa di sviluppo. L’analisi dei dati relativi al 2025 e il bilancio della stagione invernale costituiscono una base solida per orientare le scelte future e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del settore».

L’incontro è aperto agli operatori del territorio e a tutti i soggetti interessati.