Turismo diffuso: a Garessio un convegno sulle antiche vie tra Piemonte, Liguria e Provenza

SERGIO RIZZO - Il convegno "Turismo Diffuso" si terrà venerdì 5 settembre, alle 15, presso la Sala dei Marmi, nel castello di Casotto a Garessio.

Le strade antiche e moderne, da e verso il mare, le Roe Mareche, le vie del Sale, strade bianche o strade militari stanno diventando un solido patrimonio turistico e culturale, ormai transfrontaliero tra Piemonte, Liguria e Provenza.

Si può dunque fare il punto su questo patrimonio storico, su come è stato e sarà gestito dagli enti locali di promozione. L’incontro vuole essere una sintesi delle esperienze in atto, un “catalogo” delle risorse naturali e culturali su queste strade, ieri utilizzate per il trasporto delle merci e per gli scambi culturali, oggi destinate anche al collegamento del “turismo diffuso”, con investimenti previsti dalle Regioni Piemonte, Liguria e da progetti transfrontalieri.

Una rete antica che si rinnova nel suo utilizzo moderno.

Per informazioni: Sebastiano Carrara, presidente del Polo Culturale della città di Garessio, tel. 3371044265.

(Foto Roberto Croci)