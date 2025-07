Türin Brass Band e omaggio ai Queen, il Festival Contaminazioni entra nel vivo a Frabosa

CUNEO CRONACA - Prosegue il Festival Contaminazioni 2025, che per l’undicesima edizione trasforma Frabosa Soprana in un auditorium a cielo aperto ai piedi delle Alpi Liguri. Dopo i primi appuntamenti di luglio, il festival entra nel vivo con tre serate che promettono di travolgere il pubblico con energia, emozione e grande musica dal vivo.

Mercoledì 16 luglio, ore 21 – Sala Concerti, Frabosa Soprana

TÜRIN BRASS BAND

Diretta da Riccardo Chiriotto, la Türin Brass Band è una potente e dinamica formazione di ottoni e percussioni, capace di conquistare il pubblico con il suo repertorio che spazia dal classico al pop. Una grande orchestra festosa e coinvolgente, sull’esempio delle celebri brass band britanniche, con in organico alcuni tra i migliori strumentisti delle più prestigiose realtà sinfoniche italiane. Una serata travolgente, capace di lasciare senza fiato.

Sabato 19 luglio, ore 21 – Sala Concerti, Frabosa Soprana

Domenica 20 luglio, ore 11 – replica

BOHEMIAN RHAPSODY – A QUEEN EXPERIENCE

Un omaggio sinfonico e rock alla leggendaria band dei Queen. Sul palco la Queen Experience Tribute Band, capitanata dalla voce di Daniele Sari, accompagnata da Luca Colombo alla chitarra, Roberto Galli al basso e Sergio Meola alle percussioni. Ad affiancarli, l’imponente Orchestra Giovanile ECLETTICA, diretta da Tamara Bairo: oltre 60 giovani musicisti provenienti da istituzioni di prestigio come il Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Uno spettacolo suggestivo e appassionante, capace di fondere la carica dei grandi successi dei Queen con l’eleganza di una grande orchestra sinfonica: da Bohemian Rhapsody a Who Wants To Live Forever, da We Are The Champions a tanti altri capolavori che hanno scritto la storia della musica mondiale.

Tre appuntamenti da segnare in agenda, nel cuore di un festival che fa della contaminazione tra linguaggi, culture e generazioni la sua cifra distintiva.

Eventi gratuiti, ingresso libero.

Info e programma completo: estemporanea.net.