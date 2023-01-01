Turchi e Villa chiudono alla grande la stagione italiana della Triatletica Mondovì

SERGIO RIZZO - Il calendario della stagione del triathlon, ormai in dirittura d’arrivo, prevedeva lo scorso week end, il “classico” appuntamento a Savona dove la Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha partecipato sulla distanza “Sprint” (750 m di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa) con due atleti. La gara è stata caratterizzata, quest’anno, da un buon mare e sole per l’intera giornata.

Primo dei “rossi” a tagliare il traguardo è stato Luca Turchi che, con 1h10’32”, ha ottenuto il sesto posto di categoria M3, seguito da Simone Villa 1h12’59” 8° S3. Con questo week end si conclude la stagione italiana della Triatletica Mondovì i cui atleti ora si concentreranno in vista degli obbiettivi del 2026. Alcuni hanno già iniziato la preparazione invernale sfruttando le possibilità messe a disposizione dalla squadra, mentre tra due settimane ci sarà l’ultimo prestigioso appuntamento per i colori monregalesi con Nadia Porta e Fabrizio Moscarini, entrambi saranno al via l’8 e 9 novembre sul percorso spagnolo di Marbella per la finale “World Championship 70.3” del circuito.

Per la novità del 2026 fare riferimento a: triathlon@atleticamondovi.net.

Sergio Rizzo