Tunnel di Tenda riaperto al traffico dopo il guasto che ne ha impedito l'apertura all'alba

CUNEO CRONACA - Il tunnel di Tenda, sulla strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, in provincia di Cuneo, è regolarmente aperto al transito in seguito a un problema tecnico che non ha consentito la consueta apertura giornaliera alle 6 di sabato 9 agosto.

Verificata la piena funzionalità delle installazioni - riferisce Anas - il personale e i tecnici di Anas sono al lavoro per eseguire ulteriori approfondimenti tecnici e per gestire il regolare esercizio del tunnel.

(Foto di repertorio)