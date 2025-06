Tunnel di Tenda: oggi aperto 12-21, domenica 6-21, da lunedì scattano le fasce orarie

CUNEO CRONACA - Primo giorno di apertura per il nuovo tunnel di Tenda. Sabato 28 giugno il transito sarà consentito dalle 12 alle 21. Domenica 29 apertura al traffico dalle 6 alle 21 e tutti i weekend successivi. Nei giorni feriali le aperture saranno previste nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9; dalle 12:30 alle 14:30; dalle 18 alle 22. Il 16 e 17 luglio è previsto un nuovo tavolo con i francesi per l'estensione dal 18 luglio dell'orario 06:00-21:00 per tutta l'estate. Fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate.

L’apertura al traffico del nuovo tunnel ripristina il collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli Vermenagna e Roja, interrotto nell’autunno 2020 a causa della devastazione provocata dalla tempesta Alex. Il ritorno alla piena funzionalità dell’asse internazionale rappresenta un passaggio strategico per la mobilità e l’economia locale, poiché ristabilisce il collegamento più diretto tra la provincia di Cuneo, l’Imperiese e la Costa Azzurra.

"Ci sono giorni che restano impressi nella storia di una comunità. Oggi è uno di quei giorni". Con queste parole il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha aperto il suo discorso in occasione della cerimonia di inaugurazione per la riapertura del tunnel del Colle di Tenda, svoltasi a Limone Piemonte. “Dopo anni difficili, segnati da disagi, isolamento e profonde difficoltà economiche e sociali, possiamo finalmente celebrare la riapertura della galleria del Tenda. Un’opera strategica, un collegamento vitale tra la Liguria, il Piemonte e la Francia, che torna a unire territori, famiglie, imprese, turisti e lavoratori, frutto anche del costante impegno e della determinazione con cui ho sostenuto e promosso questa opera".

“La chiusura di questo valico ha messo a dura prova le nostre vallate, colpendo un’economia fragile, mettendo in ginocchio l’autotrasporto, rallentando gli scambi e spezzando un ponte storico tra i nostri popoli - ha continuato il primo cittadino -. Ma oggi, grazie a un grande gioco di squadra, possiamo voltare pagina. Questo risultato è il frutto di un lavoro quotidiano, portato avanti con perseveranza dalle amministrazioni comunali e dai sindaci della valle e condiviso con le istituzioni tutte”.

“Ringrazio i rappresentanti delle istituzioni e, in generale, tutte le persone che hanno reso possibile la riapertura di questa importante via di comunicazione. Oggi festeggiamo non solo un’inaugurazione, ma una rinascita. Questa riapertura è simbolo di resilienza, di cooperazione e di speranza. È la dimostrazione che, anche davanti alle difficoltà più grandi, se c’è volontà politica, se ci sono persone capaci e determinate, i risultati si ottengono. Il Colle di Tenda non è solo un’infrastruttura: è memoria, appartenenza e storia. E oggi torna ad essere anche futuro”.

Il sindaco Riberi ha poi posto l’attenzione delle istituzioni presenti alla possibilità della riapertura del tunnel in doppio senso di marcia. “È chiaro che la sicurezza di tutti - automobilisti, trasportatori e residenti - debba rimanere la nostra priorità assoluta. Ma è altrettanto evidente che una soluzione intelligente e controllata potrebbe permettere un utilizzo più efficiente dell’infrastruttura esistente, senza dover attendere anni e senza gravare ulteriormente sulle casse pubbliche. L’adozione di misure di sicurezza moderne, come un sistema tutor per il controllo della velocità, limiti rigorosi e un presidio costante, renderebbe possibile il transito in entrambe le direzioni, su due corsie distinte, in modo ordinato e sicuro. Questa proposta non è una scorciatoia, ma una scelta di buon senso. Con un investimento minimo, potremmo garantire la mobilità, sostenere l’economia locale e risparmiare decine di milioni di euro, altrimenti destinati al completamento di una seconda galleria, il cui costo si aggira ad oggi intorno ai 130 milioni di euro. Non stiamo parlando di rinunciare al futuro, ma di ottimizzare il presente. La montagna non può più aspettare: servono soluzioni concrete, sostenibili e rapide. E riaprire il Tenda a doppio senso, in sicurezza, è una di queste”.

Infine Riberi ha concluso: “Siamo fieri di restituire ai nostri cittadini un’infrastruttura moderna, sicura e finalmente funzionante. Il Colle di Tenda torna oggi a unire ciò che non andava mai separato. E con esso, tornano speranza, lavoro, e la vita stessa delle nostre vallate”.

"Oggi è una giornata importante: festeggeremo davvero quando tutta l’opera sarà finita, ma oggi abbiamo risolto un problema e abbiamo più forza per andare avanti e affrontare gli altri: la piena percorribilità e poi la circolazione a doppio senso di marcia, perché il Politecnico di Torino ha certificato che in questo tunnel è possibile viaggiare a doppio senso nel rispetto di tutte le norme di sicurezza - è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nell’intervento svolto questo pomeriggio durante la cerimonia di apertura al traffico del nuovo tunnel del Colle di Tenda - Siamo in una stagione segnata dallo sblocco e dalla riapertura dei collegamenti del nostro Piemonte: ad aprile abbiamo riaperto la ferrovia del Frejus, chiusa da un anno e mezzo per una frana in territorio francese, nelle prossime settimane aprirà la seconda canna autostradale del Frejus, la variante di Demonte ha un commissario e ha avuto il via libera di Bruxelles, abbiamo finalmente un tavolo di lavoro con i francesi sul raddoppio del Monte Bianco e sempre quest’anno avremo il completamento dell’Asti-Cuneo. Sono opere che aspettiamo da tantissimi anni, è vero, ma che finalmente diventano realtà per le nostre comunità e il nostro territorio”, ha concluso il presidente.