Tunnel di Tenda, buon debutto nel primo giorno feriale: oltre 1400 auto e traffico scorrevole

CUNEO CRONACA - È positivo il bilancio del primo giorno feriale con circolazione all’interno del nuovo tunnel di Tenda nelle tre fasce orarie giornaliere 6:00 – 9:00, 12:30 – 14:30 e 18:00 – 21:00. Lunedì 30 giugno si è registrato traffico sostenuto ma scorrevole in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio, tra le 6:00 e le 9:00 sono transitati complessivamente 365 veicoli, di cui 260 dall’Italia in direzione Francia e 105 dalla Francia in Italia. Tra le 12:30 e le 14:30 sono transitati519 veicoli, di cui 257 dall’Italia in direzione Francia e 262 in direzione Italia mentre ammonta a522 il numero dei veicoli transitati nella fascia serale 18:00 – 21:00 di cui 188 dall’Italia alla Francia e 334 in senso opposto.

Il dato complessivo dei veicoli transitati lunedì 30 giugno nel nuovo tunnel raggiunge le 1406 unità con una media di oltre 175 veicoli l’ora, a fronte dei circa 8200 passaggi registrati complessivamente nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno per un totale negli scorsi tre giorni - a partire dall’apertura al traffico di sabato - di circa 9.600 veicoli.

Il 16 e 17 luglio è previsto un nuovo tavolo tecnico binazionale per valutare l’estensione dell’orario 06:00 - 21:00 a partire dal 18 luglio per tutta l’estate. Si precisa che i tempi di attesa per gli utenti provenienti dal versante italiano e da quello francese sono di circa 30 minuti. Il traffico è pilotato in loco da safety car che fluidificano il passaggio alternato tra il versante italiano e quello francese consentendo il transito in sicurezza.

Anas ricorda che all’interno del tunnel - costantemente videosorvegliato con telecamere munite di software IA per l’individuazione in automatico di eventuali anomalie nel flusso di traffico (veicolo fermo, rallentamenti etc.) - è raccomandata la distanza minima tra i veicoli di 50 metri e che sono vietati i sorpassi a tutti i veicoli, compresi i motocicli. Infine, la sosta nelle piazzole è consentita esclusivamente per motivi contingenti di emergenza.