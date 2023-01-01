Truffa informatica da 194mila euro al Consorzio socio-assistenziale del Cuneese

CUNEO CRONACA - Il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese nei giorni scorsi è stato oggetto di una grave truffa informatica che ha portato all’indebito trasferimento di circa 194.000 euro. L’episodio è stato immediatamente individuato grazie ai controlli interni, e sono state subito attivate tutte le procedure previste in questi casi. I sindaci del Consorzio sono stati informati durante la seduta dell’Assemblea.

La truffa che ha colpito il CSAC è riconducibile al tipo di attacco “man in the middle”, che sta minacciando diversi enti e uffici pubblici (messaggi inviati via PEC o mail ordinaria, in corretto italiano e perfettamente circostanziati, provenienti da mittenti credibili, che comunicano un aggiornamento delle coordinate bancarie nell’ambito di affidamenti in essere). L’attacco subìto ha comportato l’intercettazione e l’alterazione di comunicazioni elettroniche finalizzate al pagamento di alcune forniture.

Il CSAC ha sporto denuncia alle Autorità competenti, con le quali sta collaborando attivamente per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e favorire il più rapido recupero delle somme sottratte. Parallelamente, sono già stati avviati ulteriori interventi di verifica e rafforzamento dei sistemi di sicurezza informatica e delle procedure interne.

“Siamo di fronte a un evento grave - dichiara il Consorzio -. Abbiamo già rafforzato le misure di sicurezza e stiamo collaborando con le autorità per individuare i responsabili. Questo episodio, pur grave, non incide sulla continuità e sulla qualità dei servizi che offriamo ogni giorno alle persone più fragili. Stiamo operando con la massima responsabilità, trasparenza e determinazione per tutelare le risorse pubbliche e ristabilire ogni condizione di sicurezza. La fiducia dei cittadini resta per noi un valore”.