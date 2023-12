Trionfo di Goggia a St. Moritz, Bassino settima: "SuperG difficile, riproverò in discesa"

CUNEO CRONACA - E' cominciato il weekend sulla Corviglia con le prime gare veloci della stagione. Nel superG dell'Immacolata Goggia non ha commesso errori ed è stata velocissima per tutto il tracciato, ad eccezione del primo tratto, non decisivo per la gara. Nessuna delle rivali è riuscita neppure ad avvicinarsi all’azzurra delle Fiamme Gialle, che ha così messo in carniere la 23esima vittoria in Coppa

Al settimo posto, ed in continuo progresso si è piazzata Marta Bassino, che accusa 1″77 di ritardo dalla leader, ma dimostra di proseguire nella sua crescita complessiva. "Io non mi sono sentita sciare così bene - ha detto Marta Bassino - non era così facile trovare il compromesso fra velocità e gobbette, perché non c’era visibilità. Farò la discesa, in prova ho fatto dei tratti abbastanza bene, vedremo se riuscirò a mettere insieme tutto”.

Il programma delle gare:

sabato 9 dicembre ore 10.30 discesa libera: clicca QUI

domenica 10 dicembre ore 10.30 superg: clicca QUI



Diretta TV su RaiSport ed Eurosport, live timing su sito e app FIS.