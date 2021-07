Triatletica Mondovì protagonista a Recco con Fabrizio Moscarini e a Lovere con Luca Mondino

SERGIO RIZZO - Week end intenso per la Triatletica Mondovì, domenica 11 maggio infatti era previsto un doppio appuntamento con il “Campionato Italiano di Triathlon Medio” disputatosi a Lovere sul Lago di Como e il “Triathlon Olimpico” di Recco.

In terra Lombarda la pattuglia della Triatletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si è ottimamente difesa sui previsti 1,9 km di nuoto, 85 km di bici e 21 di corsa, a fronte degli oltre cinquecento atleti partecipanti provenienti da tutta Italia.

I primi posti della classifica sono andati, come da pronostico, ai professionisti: primo Gregory Barnaby che in 3h41’21” ha preceduto Mattia Ceccarelli (3h43’22”) e Alessandro De Gasperi (3h48’31”). Ottima la prestazione dell’alfiere monregalese Luca Mondino giunto sul lungolago di Lovere in 4h24’26”. Da segnalare la grande prova di bici (34° parziale) che gli ha permesso di chiudere al 51° posto assoluto e 15° di categorie S3.

In gara anche Silvio Paluzzi 87° assoluto e 13° di categoria con il suo 4h35’04” frutto anche di un bel parziale sui 21 km di corsa con il recupero di numerose posizioni in 1h15’30”. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020, le spiagge di Recco hanno potuto finalmente ospitare la partenza dell’omonimo triathlon distanza olimpica. Una gara “dura” caratterizzato dai 1.500 metri di nuoto in un tratto di mare generalmente con fastidiose correnti, i 40 km di bici con due salite impegnative e i 10 km di corsa con quasi 200 metri di dislivello.

Tra i 222 atleti presenti ai nastri di partenza il capitano Fabrizio Moscarini ha centrato un ottimo secondo posto di categoria M4 in 2h42’21” e 59° assoluto. Lo ha preceduto Vincenzo Giuggia con il tempo di 2h41’23” che gli è valso il 56° generale e 11° tra gli M1, mentre Davide Danni ha chiuso la sua fatica in 3h19’22”.

(Nella foto: Silvio Paluzzi e Luca Mondino ai Campionati Italiani Medio di Lovere)