Triatletica Mondovì, doppio podio a Rivalta e titoli regionali per Luca Turchi e Alex Bottero

SERGIO RIZZO - La Triatletica Mondovì chiude in bellezza la stagione regionale della Coppa Piemonte Age Group. Nell’ultima prova in programma a Rivalta, i portacolori biancorossi Luca Turchi e Alex Bottero hanno conquistato entrambi la seconda posizione di categoria, confermando così la loro leadership nelle classifiche M1 e S3.

Sul traguardo della distanza sprint, Turchi ha fermato il cronometro in 1h03’39”, mentre Bottero ha completato la gara in 1h05’28”. Due piazzamenti di spessore che hanno consentito ai triatleti monregalesi di alzare il titolo regionale individuale, in attesa della pubblicazione della classifica a squadre che, dopo un percorso iniziato a Santena e articolato in nove prove, si è chiuso proprio a Rivalta.

Un finale di stagione che conferma la crescita e la solidità del gruppo guidato dalla società monregalese, sempre più protagonista nel panorama piemontese del triathlon.

