Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo in gara con Maura Messori e Roberta Sampietro

Weekend di competizioni per la Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo che ha visto in gara le due quote rosa Maura Messori e Roberta Sampietro (nella foto).

Roberta, new entry 2023 della squadra, ha chiuso brillantemente l’impegnativo “Mezzo Ironman” 70.3 (1,9 km nuoto – 90 km bici – 21 km corsa) di Jesolo con un ottimo 5h17’52” piazzandosi ottava nella propria categoria: “Sono soddisfatta della prestazione – spiega Roberta Sampietro – soprattutto perché ho migliorato il mio personale di ben 13 minuti rispetto a Cervia”.

Sulla riviera ligure a Loano, Maura Messori ha disputato un Triathlon Sprint che ha chiuso in 1h24’03; il crono la colloca al terzo posto di categoria.

