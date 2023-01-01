Triathlon e Ironman, buoni risultati per gli atleti cuneesi tra Liguria e Svizzera

SERGIO RIZZO - La TriAtletica Mondovì Acqua San Bernardo è stata impegnata nel weekend su più fronti, tra il Triathlon Olimpico di Pietra Ligure e l’Ironman 70.3 di Rapperswil-Jona, in Svizzera, raccogliendo buoni risultati e riscontri positivi. Simone Fulcheri, nella giornata di sabato 6 giugno, ha preso parte al 23° Triathlon Olimpico di Pietra Ligure, con 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa.

Caratteristica del tracciato, da sempre, sono le ripide salite e le impegnative e tecniche discese nell’entroterra della seconda frazione. Per Fulcheri, avvicinatosi alla triplice disciplina solo da un anno, c’è la soddisfazione di aver concluso la prova in 3h27’37”, tempo che gli è valso la 37ª posizione nella categoria S3.

Nadia Porta, Alberto Ribezzo e Federico Pellegrini, invece, domenica 7 giugno hanno gareggiato nella splendida località svizzera di Rapperswil-Jona, vicino a Zurigo, dove si è disputata l’annuale prova di Ironman 70.3, con 1,9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa.

Il percorso ha regalato scenari incredibili, accompagnati da un tifo straordinario lungo tutto il tracciato a supporto dei circa 2.000 atleti al via.

Ottimi i riscontri cronometrici, con Alberto Ribezzo che ha concluso la prova in 5h15’15”, piazzandosi 39° nella categoria M45/49. Poco dopo è arrivata sul traguardo Nadia Porta, con il tempo di 5h25’10”, che le è valso la 12ª posizione nella categoria F40/44.

Chiude Federico Pellegrini, alla sua seconda prova sul circuito, in 5h31’31”, classificandosi 111° nella categoria M35/39 e migliorando di oltre 20 minuti il suo tempo rispetto a ottobre 2025.

Sergio Rizzo