Trial tricolore, Borgogno di Sanfront firma l'impresa piemontese a Massarosa

CUNEO CRONACA - Il trial piemontese firma un’impresa da ricordare nella prova d’apertura del Campionato Italiano Trial. Sulle zone tecniche di Massarosa, i piloti del nostro territorio hanno recitato il ruolo di assoluti protagonisti, portando a casa successi e piazzamenti di prestigio che proiettano le valli torinesi e cuneesi ai vertici nazionali.

Borgogno e Genovesio: stelle in Minitrial C

La copertina della categoria giovanile spetta al dodicenne sanfrontese Francesco Borgogno, autore di un esordio stagionale impeccabile. In sella alla sua potente Beta Sincro 125 (supportato dal DAFF Trial Team), Borgogno ha vinto la categoria Minitrial C con la freddezza di un veterano.

Ottima anche la prova di Federico Genovesio, di Bagnolo Piemonte, che ha centrato un meritatissimo terzo posto nella stessa categoria, sempre con il supporto del DAFF Trial Team. Entrambi i talenti corrono per il sodalizio pinerolese A.M.C. Gentlement's.

I fratelli Rabino: eccellenza tricolore

Il weekend toscano ha visto brillare anche i fratelli Rabino, nomi di punta dell'A.M.C. Gentlement's: Andrea Sofia Rabino ha dominato la classe Femminile A conquistando una splendida vittoria, mentre Carlo Alberto Rabino ha chiuso con un solido quinto posto nella massima categoria, la TR1, confermandosi tra i top rider italiani.

Altri piazzamenti di rilievo

Si segnalano inoltre le buone prestazioni di Erik Ribotta, sesto classificato nella combattuta categoria TR3, e del giovanissimo Ermanno Ughetto di Villar Perosa, sesto nella categoria Minitrial Entry su Beta 80cc (entrambi portacolori del Dynamic Trial).

Verso la sfida "di casa" a Novalesa

Il calendario nazionale si sposterà ora a Fiumalbo (MO) il 9 e 10 maggio. Ma l'attesa più grande è tutta per l'appuntamento "di casa": il 4 e 5 luglio, infatti, la Val Susa ospiterà a Novalesa la quarta tappa stagionale. Un evento di particolare rilievo poiché sarà organizzato proprio dal Motoclub A.M.C. Gentlement's di Pinerolo, che porterà il grande trial nazionale sui sentieri piemontesi per una sfida che si preannuncia caldissima.