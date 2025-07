Treni roventi e guasti all'aria condizionata: la situazione della To-Sv arriva in Regione

CUNEO CRONACA - «Da giorni ricevo segnalazioni da pendolari e viaggiatori esasperati dalle condizioni in cui sono costretti a viaggiare sui treni regionali in servizio in provincia di Cuneo, in particolare sulla tratta Torino–Savona. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione urgente a Cirio e Gabusi».

Lo dichiara il consigliere regionale Mauro Calderoni (Partito Democratico), che sottolinea: «I problemi riguardano il mancato funzionamento dell’aria condizionata, proprio nei giorni di caldo più intenso, con gravi disagi per anziani, bambini e soggetti fragili. In alcuni casi l’acqua proveniente dalla condensa dell’impianto ha reso i pavimenti scivolosi, creando anche per la sicurezza».

«Ho pertanto chiesto alla Regione – aggiunge - di chiarire se e come intenda intervenire subito per risolvere questi disservizi, di verificare, specie in questo periodo di grande, lo stato dei treni e garantire manutenzione adeguata e di attivare controlli più rigorosi sulla qualità del servizio e sanzioni in caso di problemi ripetuti».

«È necessario assicurare condizioni di viaggio dignitose soprattutto in vista dell’estate. Più in generale, il trasporto ferroviario regionale è un servizio essenziale – conclude Calderoni – e la Regione deve pretendere dal gestore standard di qualità, sicurezza e decoro. I cittadini non possono continuare a viaggiare in queste condizioni».

Mauro Calderoni, consigliere regionale del PD Piemonte