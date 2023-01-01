Tregua di poche ore: dopo le schiarite in Granda tornano piogge e neve in quota

CUNEO CRONACA - Un progressivo miglioramento del tempo è atteso nel corso del pomeriggio, con residue precipitazioni, deboli o moderate, sui settori settentrionale e orientale; i fenomeni si esauriranno in serata e in pianura sarà possibile la formazione di foschie o locali nebbie in pianura.

Mercoledì - informa Arpa Piemonte - la giornata sarà prevalentemente stabile, con ancora foschie e locali nebbie al primo mattino sulle pianure e nuvolosità irregolare sulla regione. Dalla serata è previsto un nuovo peggioramento, con precipitazioni sui rilievi, in estensione a tutta la regione nella prima parte della giornata di giovedì.

I fenomeni saranno deboli sparsi, più intensi e diffusi sul settore centro-meridionale, a possibile carattere di rovescio sui settori al confine con la Liguria. Già dal pomeriggio ampie schiarite a partire da ovest determineranno l'esaurimento dei fenomeni. La quota neve si manterrà oltre i 1300-1500 metri su tutti i settori alpini.

Mercoledì 11 marzo

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso sulle Alpi e prevalentemente nuvoloso altrove, con schiarite sparse e intermittenti; copertura in aumento sui rilievi alpini nel pomeriggio, in estensione al resto della regione in serata. Foschie e locali banchi di nebbia in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: in serata deboli rovesci sulle Alpi nord-occidentali, in arrivo da oltralpe, e sull'Appennino.

Zero termico: in aumento nelle ore centrali sui 1800-1900 metri a nord e sui 2100-2200 metri a sud e in nuovo lieve calo di 100 metri in serata.

Venti: moderati occidentali sulle Alpi e deboli meridionali sull'Appennino, in intensificazione a moderati dal pomeriggio; deboli variabili altrove, con rinforzi da sud tra Astigiano e Alessandrino.

Giovedì 12 marzo

Nuvolosità: nuvoloso al primo mattino con progressive schiarite a partire da ovest, fino a cielo generalmente soleggiato nel pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino precipitazioni deboli sparse, più intense e diffuse sul settore centro-meridionale; possibili fenomeni a carattere di rovescio al confine con la Liguria. Quota neve sui 1300-1500 metri.

Zero termico: in calo al mattino e in successivo lieve aumento in serata, fino a 1900-2000 metri.

Venti: moderati da nordest sulle Alpi, con rinforzi al mattino sulle Marittime, e deboli o moderati settentrionali sull'Appennino; deboli tra est e nordest in pianura, con locali moderati rinforzi sulle zone orientali.

Venerdì 13 marzo

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sui settori alpini.

Zero termico: in lieve calo sui 1800-1900 metri.

Venti: deboli in montagna, dai quadranti occidentali sulle Alpi e da nord sull'Appennino, in rapida rotazione da sud; deboli variabili in pianura.