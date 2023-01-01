Tregua dal maltempo, ma nuovo peggioramento da giovedì: neve anche in collina nel Cuneese

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Un miglioramento del tempo è atteso per il pomeriggio di martedì 3 febbraio grazie al temporaneo allontanamento della perturbazione che ci ha interessato nella scorsa notte.
Il Piemonte - fa sapere Arpa - rimane comunque sotto l'influsso di una vasta saccatura atlantica che interessa gran parte dell'Europa e che mercoledì porterà nuove deboli precipitazioni, localmente moderate nel pomeriggio sui settori orientali, in esaurimento in serata.
Giovedì la giornata sarà stabile, ma nel tardo pomeriggio la formazione di un minimo sul Golfo Ligure porterà un marcato peggioramento in serata, con nuove precipitazioni, anche moderate a sud dove la neve potrà raggiungere le quote collinari.
Mercoledì 4 febbraio
Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili parziali schiarite sul settore occidentale. Foschie e locali nebbie sulle pianure in serata.
Precipitazioni: dalla mattinata deboli sparse, con valori localmente moderati sulla parte orientale, in esaurimento in serata. Quota neve sugli 800-1100 metri sulla regione, in calo fino a 600-700 metri sul Piemonte meridionale.
Zero termico: in aumento fino ai 1600 metri in serata.
Venti: deboli localmente moderati a tutte le quote, inizialmente dai quadranti orientali, in rotazione da quelli occidentali nel corso del pomeriggio.
Giovedì 5 febbraio
Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso fino a metà pomeriggio, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure al primo mattino. Successivo aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori sudoccidentali fino a cielo molto nuvoloso.
Precipitazioni: dal tardo pomeriggio precipitazioni deboli a partire da sud, in estensione a tutta la regione in serata e intensificazione sul basso Piemonte con valori moderati. Neve a quote collinari sul Cuneese, sui 900-1000 metri altrove.
Zero termico: in marcato aumento fino a 2000 m nella prima parte della giornata, in brusco calo nel pomeriggio fino a 1400-1500 metri.
Venti: inizialmente deboli da ovest in montagna, in rotazione da sudovest nel corso della mattinata e intensificazione fino a valori moderati. In pianura deboli con rinforzi, dai quadranti meridionali al mattino, in rotazione da nordest nel pomeriggio.
Venerdì 6 febbraio
Nuvolosità: nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio.
Precipitazioni: residue nella notte e al primo mattino, moderate sui settori sudorientali con quota neve sui 700-800 metri e deboli altrove con neve oltre i 1000 metri, in rapido esaurimento in mattinata.
Zero termico: in aumento fino a 2000 metri.
Venti: moderati tra sud e sud-ovest in montagna, deboli variabili in pianura.