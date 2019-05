Scontro a Moretta (tre feriti), altri incidenti a Borgo e Peveragno

Intenso pomeriggio per i vigili del fuoco del Cuneese giovedì 23 maggio.

Dopo l’intervento di soccorso a Pietraporzio per lo scontro tra due camion e un’auto i pompieri sono intervenuti a Borgo alle ore 16,40 per l’incidente di un’auto sulla via che porta a Valdieri.

Il conducente della vettura ha perso il controllo della stessa finendo per impattare contro le pareti del ponte.

Altro intervento a Moretta poco dopo le 18 sulla Sp 1 tra Moretta e Villafranca Piemonte dove un'auto e un camion si sono scontrati.

Alle 19,20 le squadre di soccorso erano ancora sul posto. Tre i feriti soccorsi tutti in codice giallo e trasportati all'ospedale di Savigliano (2 con l'elisoccorso e uno con la medicalizzata del 118).

Anche a Peveragno nel tardo pomeriggio di giovedì 23 maggio la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo è intervenuta in soccorso al conducente di un’auto uscita di strada mentre percorreva la Sp 1 vicino nel pressi del Caseificio Valle Josina a Peveragno.