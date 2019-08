Trattore a fuoco in un campo a Vottignasco e allarme calabroni: gli interventi dei vigili del fuoco

Un trattore si è incendiato in un campo a Vottignasco, in provincia di Cuneo. E' successo nella tarda mattinata di martedì 6 agosto.

I vigili del fuoco di Saluzzo sono intervenuti per spegnere il rogo e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Nel frattempo, un'altra squadra è partita per un soccorso persona in quota, in ausilio al 118, in una borgata sopra Limonetto.

Numerose, poi, le richieste di intervento per disinfestazione di vespe, api e calabroni che in estate aumentano fortemente di numero, dando luogo a situazioni di disagio ed emergenza.