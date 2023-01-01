Vinadio, "Trasportati nella storia" in versione Ranger: nuove tappe per l'estate tra forti e pastori

CUNEO CRONACA - Torna anche quest’anno "Trasportati nella Storia" e lo fa in versione “Ranger”. Il progetto ideato e promosso dalla Fondazione Artea, che dal 2018 offre a scuole ed estate ragazzi il trasporto gratuito per il Forte di Vinadio, si è evoluto nel tempo e quest’anno include due ulteriori tappe: non solo l’Opera 5 dello sbarramento di Moiola, inserita nel 2025, ma anche la possibilità di visitare l’Ecomuseo della Pastorizia di Pietraporzio, in frazione Pontebernardo.

Il progetto, attivo da giugno ad ottobre, amplierà così il suo raggio di azione, in collaborazione con il Comune di Moiola e l’Unione Montana della Valla Stura, proponendo la sosta a Moiola dove si potrà visitare il sito composto da una serie di fortini o, in alternativa, la novità dell’Ecomuseo della Pastorizia a Pietraporzio, prima dell’arrivo al Forte di Vinadio. Saranno nuovamente 50 i pullman che condurranno 2500 ragazzi a scoprire la storia del forte, con avvincenti attività educative ed esperienze outdoor e green.

La promozione è riservata a scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado e ai centri estivi/estate ragazzi aventi sede in un raggio di 100 km, tra andata e ritorno, da Vinadio. Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 5 giugno all’indirizzo mail info@fortedivinadio.com, indicando il nominativo della scuola o del centro estivo, la proposta desiderata: A – B, il periodo e il numero di posti che si richiede fissare per la gita. La Fondazione Artea comunicherà gli assegnatari del servizio a partire da lunedì 8 giugno.

L’ONU ha proclamato il 2026 Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, riconoscendo il ruolo fondamentale dei pascoli nella sostenibilità ambientale, nella crescita economica e nella resilienza delle comunità locali. Da questo tema prende ispirazione il progetto “Trasportati nella Storia – Ranger” che quest’anno propone un viaggio antropologico e naturalistico dedicato alla montagna viva e ai suoi protagonisti: i pastori e la transumanza.

Già narrati nel percorso multimediale “Montagna in movimento” del Forte di Vinadio, saranno protagonisti nella nuova tappa del progetto all’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo, piccola frazione del Comune di Pietraporzio, dove verranno approfondite le vicende centenarie della pastorizia in valle e la figura del pastore, che da sempre esercita la forma più pura e costante di presidio. Un concetto che verrà ulteriormente sviluppato mettendo in dialogo il passato militare delle fortificazioni alpine con il loro significato contemporaneo: se un tempo il Forte Albertino e lo sbarramento di Moiola erano sentinelle a difesa dei confini oggi sono beni storici e culturali da custodire e valorizzare.

In quest’ottica “Trasportati nella Storia – Ranger”, oltre a guidarci alla scoperta del Forte di Vinadio è l’occasione per conoscere meglio anche l’Opera 5, la maggiore realizzazione dello sbarramento di Moiola e terza linea difensiva del Vallo Alpino, costruita tra il 1940 e il 1942 e caratterizzata da vasti ambienti in caverna, come postazioni, alloggiamenti, gallerie e rampe di scale disposti su otto livelli.

Le opzioni di visita del Forte di Vinadio sono tantissime e sono rivolte a fasce di età differenti, per riuscire a incuriosire e stimolare bambini e adolescenti. Al fine di garantire una partecipazione più coinvolgente, i visitatori a bordo di ciascun bus (la cui presenza minima è di 45 unità) verranno divisi in due gruppi, ciascuno dei quali potrà svolgere una o due attività.

I pacchetti organizzati in una giornata intera:

Proposta A: Visita Forte di Vinadio + Opera 5 (Moiola) al costo di 20 euro a partecipante (incluso trasporto bus entro 100 km A/R).

Proposta B: Visita Forte di Vinadio + Ecomuseo della Pastorizia (Pontebernardo) al costo di 22 euro a partecipante (incluso trasporto bus entro 100 km A/R).

PROPOSTE DI ATTIVITÀ GREEN

Avventure al Forte di Vinadio – Scuola primaria

Guidati da Claudio, voce narrante del podcast “Avventure al Forte di Vinadio”*, si prenderà parte ad un avvincente viaggio dove giochi e sfide coinvolgeranno i bambini alla scoperta della storia dell’imponente architettura e delle piccole storie delle persone che lo hanno abitato.

Link al podcast: https://www.spreaker.com/episode/avventure-al-forte-di-vinadio–56837810

*Episodio ideato e prodotto da Abbonamento Musei in collaborazione con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino nell’ambito di “Forti Fortissimi”, un progetto di valorizzazione delle fortificazioni piemontesi promosso da Regione Piemonte, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Fondazione Artea.

L’Orto Segreto e l’oasi Fiori nei cannoni– Scuola dell’infanzia e primaria

Attività laboratoriale di manualità creativa che invita a riprodurre in miniatura la fortezza. I bambini potranno disegnare e colore la loro versione del forte e ricreare, attraverso l’uso del terriccio e la semina dell’erba, il fossato che lo circonda. Questa attività verrà ampliata a partire da fine giugno con un nuovo itinerario che si sviluppa nell’oasi del forte di Vinadio “Fiori nei cannoni”.

PROPOSTE DI ATTIVITÀ OUTDOOR

Pedala Forte – Scuola primaria bambini 8-10 anni e Scuola secondaria di primo grado

Itinerario in bici che porterà i partecipanti a costeggiare le mura, passando per il laghetto e la Caserma Carlo Alberto. Un percorso che permette di spostarsi fisicamente e metaforicamente tra il passato e il presente dell’architettura in cerca delle installazioni di arte contemporanea situate in diversi punti del forte.

A caccia di lanterne – Scuola primaria e secondaria di I e II grado

Un’avventura di orienteering con cartina alla mano per esplorare gli spazi verdi della fortezza tra natura, storia, scoperta e divertimento.

PROPOSTE DI ATTIVITÀ INDOOR

Sua maestà il Forte – Scuola dell’infanzia

Il Colombo Tino, oltre a essere la mascotte del forte, è una guida capace di incuriosire i più piccoli: li accompagnerà durante una visita stimolante e ricca di interazioni sensoriali alla scoperta dell’antica arte degli origami.

Il contrabbandiere del Forte – Scuola dell’infanzia e primaria

Un’avvincente caccia al tesoro che permetterà a diverse squadre di sfidarsi tra loro alla ricerca di beni e oggetti particolari utilizzati in passato come merce di contrabbando.

Percorsi multimediali in rima – Scuola Primaria classi 1° e 2°

Visita del percorso multimediale “Montagna in movimento” per mezzo di una cartina illustrata, filastrocche in rima e indovinelli che, una volta risolti, conducono alle tappe successive.

Il diario del soldato – Scuola Primaria

Come ogni viaggiatore che si rispetti, quando ci si mette in cammino bisogna avere con sé un diario di viaggio: i partecipanti ne riceveranno uno da completare nel corso dell’esplorazione del forte. A capo della missione, l’instancabile sergente Colombo che condurrà i propri ospiti in uno dei suoi posti preferiti: la colombaia.

Alla scoperta del Forte – Scuola secondaria di I e II grado

La visita verte sulla storia del forte tra Otto e Novecento attraverso un percorso di circa 1.000 metri con accesso finale alla “Caverna Comado”, recentemente riaperta al pubblico.

Montagna in movimento + Messaggeri alati – Primaria classi 3°, 4° e 5°, Scuola secondaria di I e II grado

Visita guidata al percorso multimediale Montagna in movimento e alla mostra Messaggeri Alati. Un’interpretazione della montagna come ambiente dinamico e permeabile, luogo di scambi, crocevia di gente, di idee, di mestieri, di arti, e anche di innovazioni, in contrapposizione con lo stereotipo di un mondo alpino fisso, immutabile, chiuso, condannato all’estinzione o a diventare una appendice della città diffusa.

L’iniziativa è possibile grazie al contributo degli sponsor Generali Italia S.p.A. – Agenzia Generale di Cuneo Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna e Mattia Parola SNC e al sostegno di Alpi Costruzioni Srl di Vinadio, Arca Immobiliare Snc di Cuneo, BBNetworks Srl di San Rocco di Bernezzo, D&G Snc di Borgo San Dalmazzo, Michelin Italiana Spa – Stabilimento di Cuneo. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al seguente numero 0171 1670042, dalle ore 10 alle 17.