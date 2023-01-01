Transizione digitale: a Cuneo nasce la rete per accompagnare le imprese verso Industria 5.0 e IA

CUNEO
CUNEO CRONACA - Lunedì 13 aprile, alle 11:30, presso la Sala Consiglio del Comune di Cuneo, in via Roma 28, la transizione digitale della "Provincia Granda" entra nel vivo. La Camera di Commercio di Cuneo annuncia la nascita di una nuova rete strategica per supportare la competitività del tessuto imprenditoriale locale.
Attraverso la firma ufficiale delle convenzioni con i principali poli dell'innovazione regionale — CIM, Fondazione AI4Industry e Fondazione Piemonte Innova — prende il via un’alleanza operativa senza precedenti, pensata per guidare le imprese del territorio verso le sfide dell’Industria 5.0 e dell’Intelligenza Artificiale.
L'incontro sarà l'occasione per illustrare la visione strategica alla base dell'accordo e presentare le opportunità concrete che la rete offrirà alle imprese: dal trasferimento tecnologico agli incentivi economici, fino alla formazione specialistica.
Interverranno i rappresentanti di Camera di Commercio di Cuneo, CIM (Competence Industry Manufacturing), Fondazione AI4Industry, Fondazione Piemonte Innova. Si tratta dell’avvio operativo di una rete che metterà a sistema le competenze dei centri di eccellenza con le esigenze reali delle realtà produttive cuneesi.
In un mercato globale sempre più interconnesso, la sinergia tra istituzioni e poli tecnologici rappresenta la chiave per garantire crescita, sostenibilità e innovazione.