Transalp experience: sabato 29 agosto da Limone a Sanremo in bici sulla Via del Sale

CUNEO CRONACA - Da Limone a Sanremo una “passeggiata” verso il mare fatta di 2900 metri di dislivello negativo dove la storia incontra la natura per creare una bellezza senza eguali. Antichi Forti a strapiombo su infinite vallate, tornanti scavati roccia sospesi nel vuoto, fresche pinete dove sembrano abitare gli Elfi e infiniti scorci con il mare all’orizzonte.

Sabato 29 agosto 2020 ti aspettiamo a Limone Piemonte (CN) per la Transalp Experience e portarvi alla scoperta dell’Antica Via del Sale: la strada bianca per eccellenza più amata dai bikers di tutta Europa. Il pacchetto prevede un’esperienza a 360° fatta di sport, natura, buona cucina, divertimento e tanta soddisfazione!

Quest’anno la partenza è arricchita dal nuovo e spettacolare passaggio all’interno dei Forti Sabaudi dell’800!

L’organizzazione prevede la suddivisione in gruppi guidati in base al grado di allenamento e alla tipologia di bike (mtb o e-bike), 3 ricchi ristori di prodotti tipici durante il percorso con possibilità di ricarica e-bike, buffet finale presso al meravigliosa Villa Nobel sul lungomare di Sanremo.

Trasporto bagagli a seguito gare e a Sanremo per chi rientra in Liguria o vuole prolungare il proprio weekend. Assistenza medica e meccanica al seguito.

Navetta dal centro di Limone a Quota 1800 per la partenza. Possibilità di prenotare il bus da Sanremo a Limone per la partenza e per il rientro (diversamente è possibile organizzarsi con il treno o i mezzi propri).

Upgrade disponibili:

Vip Team - formula all inclusive con aree e servizi riservati, ristori curati e serviti a tavola accompagnati da calici di vino, noleggio e-bike e navetta di rientro inclusa.

Top Group – formula riservata a gruppi/sponsor/aziende con possibilità di partecipare con la propria maglia (o altro). Perfetta per team building o premio aziendale, possibilità di ricalcare la formula Vip team o studiare servizi personalizzati.