Tragico incidente tra Bagnolo e Montoso: muore una 66enne di Villafranca, il marito è grave

CUNEO CRONACA – Grave incidente nella tarda serata di giovedì 30 luglio sulla strada provinciale 246, tra Bagnolo Piemonte e la frazione Montoso. Una coppia di Villafranca Piemonte, in sella a uno scooter di grossa cilindrata, è uscita autonomamente di strada durante la discesa, finendo in una scarpata.

Nell'impatto ha perso la vita una donna di 66 anni, mentre il marito, di 62 anni, che era alla guida del mezzo, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Cto di Torino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i volontari della Croce Verde e i carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.