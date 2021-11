Trading online: ecco i corsi migliori per imparare a investire gratuitamente

Quando i mercati finanziari attraversano una fase particolarmente positiva come quella attuale, è abbastanza frequente che nuovi utenti si avvicinino a questo specifico settore, attratti, o anche semplicemente incuriositi, dalle buone performance realizzate e non di rado succede che molti si avventurino in un mondo per loro assolutamente inesplorato, spinti dall'ossessione di non riuscire a cogliere quelle opportunità che altri sono stati in grado di intercettare. È chiaro che un atteggiamento di questo tipo può arrecare al risparmiatore notevoli danni, poiché un'attività complessa come quella degli investimenti richiede un set minimo di formazione. Oggi i corsi per imparare il trading gratuitamente, sono stati elaborati proprio con l'obiettivo di tracciare un percorso di crescita che possa accompagnare gli investitori dall'apprendere le conoscenze di base fino a costruire una strategia operativa personale.

Naturalmente essendo il settore del trading online molto variegato, anche la valutazione delle risorse più idonee da utilizzare richiede un minimo di analisi: l'offerta di materiale info-formativo, infatti, è abbastanza articolata e in molti casi la fruizione delle suddette risorse richiede il pagamento di un corrispettivo, anche di importi non trascurabili. Per questo i fattori da tener in considerazione sono diversi: innanzitutto, per apprendere i primi rudimenti, il web può rappresentare un punto di riferimento importantissimo -gran parte delle nozioni che strutturano i vari corsi base erogati da formatori sono liberamente fruibili su internet-; in secondo luogo bisogna sempre ricordare che in questo campo l'aspetto pratico ha un peso specifico maggiore rispetto a quello teorico, quindi l'iter formativo deve dare il giusto spazio alla dimostrazione in reale dei concetti esposti.

Il corso di trading di XTB

Fortunatamente oggi molti intermediari finanziari, nella gamma dei servizi erogati all'utenza, includono una serie di percorsi didattici per dare la possibilità a chiunque di formarsi gratuitamente, potendo contare sull'operato di addetti ai lavori, la cui professionalità è certificata dalla società stessa. Ad esempio nel panorama italiano è estremamente interessante il corso proposto da XTB, broker on line di assoluto livello, che attraverso la piattaforma proprietaria dà l'accesso alla quasi totalità di sottostanti finanziari.

Il percorso didattico fornito dall'intermediario parte dai principi base del trading online, fino all'approfondimento dei concetti più complessi, utilizzando un linguaggio chiaro, facilmente assimilabile da chiunque. Inoltre XTB mette a disposizione degli studenti una piattaforma demo, per verificare che quanto appreso nella parte teorica abbia un riscontro tangibile sui mercati reali.

Trade.com: dai video corsi alle sessioni in sede

È chiaro che i broker investano molto nella formazione, poiché un'utenza resiliente nel tempo garantisce una continuità di entrate anche all'intermediario stesso. Aderendo a questo principio, Trade.com ha strutturato un iter formativo facile da seguire, costituito da un video corso, che descrive tutti i vari step per iniziare ad operare su azioni, indici, materie prime, criptovalute ed etf.

Ma l'impegno profuso in quest'ottica dall'intermediario non si esaurisce qui: infatti, al tutorial disponibile da remoto, si aggiungono altri eventi organizzati presso le sedi principali, per dare la possibilità agli studenti di interagire direttamente con i formatori, che possono fugare immediatamente qualsiasi dubbio susciti uno specifico argomento.

Strumenti di supporto al trading online

Naturalmente, di pari passo all'offerta formativa, gli intermediari finanziari hanno implementato nel corso del tempo altri strumenti di supporto per dare la possibilità agli utenti di operare con buoni risultati, mantenendo una certa autonomia. Si tratta di particolari funzionalità integrate direttamente nelle varie piattaforme di trading: ad esempio i TOL più professionali, come MetaTrader, consentono di caricare Expert Advisor che, seguendo le istruzioni di un algoritmo, gestiscono l'operatività in modo del tutto automatico.

Inoltre attraverso questi stessi software si possono ricevere segnali di trading da provider e replicarli istantaneamente sul proprio account. Un'altra funzionalità per costruire strategie passive è rappresentata dai social trading, network finanziari in cui gli iscritti condividono le idee di trading, mettendole a disposizione di altri utenti.