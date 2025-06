Tra sole e instabilità: caldo afoso e temporali in arrivo nel Cuneese

CUNEO CRONACA - La presenza di un robusto promontorio anticiclonico africano sul Mediterraneo occidentale convoglia aria calda e umida nei bassi strati su tutta la penisola italiana.

Tale quadro sinottico - riferisce Arpa Piemonte - si riflette sul Piemonte con temperature elevate e condizioni in prevalenza soleggiate; tuttavia, la locale instabilità pomeridiana estiva a ridosso dei settori alpini, a causa dell'elevata umidità e della risalita orografica, può dare origine a temporali localmente moderati sulla fascia pedemontana, soprattutto sulle zone occidentali e nordoccidentali, fino alla serata.

Da domenica, una saccatura polare in discesa dall'Irlanda verso l'arco alpino occidentale inizierà a erodere l'area di alta pressione e locali infiltrazioni di aria fresca aumenteranno l'instabilità pomeridiana, con temporali prefrontali che si svilupperanno nelle vallate alpine e si sposteranno gradualmente verso le pianure in serata.

Domenica 15 giugno

Nuvolosità: al mattino cielo in prevalenza soleggiato ; dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi sui settori alpini a nord del Po, in successiva estensione alle pianure adiacenti.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi e intermittenti sulla fascia montana e pedemontana alpina, generalmente deboli o moderati, ma localmente forti a nord del Po dove i fenomeni si sposteranno progressivamente verso le pianure adiacenti.

Zero termico: in calo sui 4100-4200 metri sui settori alpini nordoccidentali, altrove stazionario sui 4300 metri.

Venti: sulle Alpi moderati occidentali con locali rinforzi tra Alpi Cozie e Liguri, sull'Appennino deboli o localmente moderati prevalentemente da sud-ovest, altrove deboli nordorientali con rinforzi sulle pianure centro-orientali.

Lunedì 16 giugno

Nuvolosità: al primo mattino irregolarmente nuvoloso, con successive ampie schiarite; dal pomeriggio aumento della nuvolosità sul Piemonte occidentale.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e deboli rovesci pomeridiani sparsi a ridosso dei rilievi alpini.

Zero termico: in leggero calo sui 4000 metri, fino a 3800-3900 metri sui rilievi alpini nordoccidentali e in pianura.

Venti: generalmente deboli settentrionali in montagna, dai quadranti orientali a quote collinari e in pianura. Al primo mattino rinforzi sostenuti in valle Ossola e sulla zona dei laghi.

Martedì 17 giugno

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso sul Piemonte occidentale, altrove soleggiato.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi pomeridiani sui settori alpini.

Zero termico: in aumento fino a 4300 metri.

Venti: moderati settentrionali in montagna, deboli nordorientali in pianura.