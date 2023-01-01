Tra sogno e magia a Mondovì: Dali e i maestri del Surrealismo per la notte di San Valentino

CUNEO CRONACA - Fino al 3 maggio, nello spazio espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì è allestita la mostra “Tra Sogno e Magia: pittura surreale e fantastica”, un percorso immersivo tra visioni oniriche e immaginazione, ispirato agli studi di André Breton e alle interpretazioni del sogno di Sigmund Freud. L’esposizione è organizzata da Associazione BeLocal in collaborazione con il Comune di Mondovì, con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo. La curatela è affidata al prof. Vincenzo Sanfo.

In mostra, opere di grandi maestri capaci di trasformare sogni, intuizioni e inquietudini in immagini senza tempo: Salvador Dalí, Marc Chagall, Joan Miró e Man Ray. Un viaggio tra pittura surreale e fantastica che mette in dialogo amore e mistero, poesia e simbolo, tecnica e immaginazione. Per la sera di San Valentino, NoSignal ETS invita a “un viaggio nell’inconscio” con un’apertura straordinaria dalle 21 alle 23: un’occasione per vivere la mostra in un’atmosfera diversa, più intima e suggestiva.

Prevista anche una promo 2×1 sull’ingresso intero per condividere l’esperienza in coppia. Inoltre, alle 21.00 si potrà partecipare a una visita guidata a cura dell’associazione, con quota 25 euro a coppia.

Orari di apertura:

Da martedì a giovedì: 14:00–18:00

Ven: 14:00–19:00

Sab–Dom: 10:00–13:00 / 14:00–19:00

Lunedì: chiuso

Maggiori info: belocalpiemonte.it