"Tra sogno e magia": a Mondovì la mostra di pittura surrealista da non perdere

CUNEO CRONACA - Fino al 3 maggio, nello spazio espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì, sarà allestita la mostra “Tra Sogno e Magia: pittura surreale e fantastica”. L’esposizione è organizzata dall’Associazione BeLocal in collaborazione con il Comune di Mondovì, con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo. Curata dal Prof. Vincenzo Sanfo.

Entrare in “Tra Sogno e Magia” significa immergersi in un universo sospeso tra realtà e immaginazione, dove ogni opera diventa porta verso mondi simbolici, onirici e fantastici. Qui il confine tra ciò che vediamo e ciò che percepiamo si dissolve, e l’arte si trasforma in esperienza sensoriale, emotiva e poetica. Il viaggio comincia con i segni meditativi e incisivi di Alberto Abate. I suoi dipinti, come Nobilunio e Scilla e Cariddi, conducono lo spettatore in universi mitologici e cosmici, dove il gesto pittorico diventa narrazione e il simbolo prende vita.

Accanto a lui, Lorenzo Alessandri, tra i fondatori del movimento torinese Surfanta, apre finestre sul sogno ed evoca ritualità, metamorfosi e atmosfere sospese tra reale e irreale. Così come le atmosfere fantastiche di Colombotto Rosso, dove figure enigmatiche raccontano tensioni emotive e visioni surreali. Parallelamente, Stefano Di Stasio ci trasporta in mondi simbolici tra narrazione e poesia; dialogando con l’ironia giocosa di Barni, si manifestano gesti liberi che trasformano la pittura in meraviglia.

Il Surrealismo internazionale, rappresentato dal grande Salvador Dalí, trasforma desiderio e sogno in forme monumentali e fragili come la scultura Space Elephant o l’arazzo Il Grande Masturbatore, dialogando con l’irregolare André Masson, che con le sue opere traduce l’inconscio in segno e ritmo visivo.

Al pari di Man Ray, presente attraverso opere iconiche come Cadeaux o le sue leggendarie fotografie, ci apre ad altri aspetti del surrealismo di matrice concettuale, apparentandosi così alla presenza di Vettor Pisani, che con il suo omaggio a Mereth Oppenheim apre al versante “poverista” che a Torino ebbe il suo luogo di elezione.

Completano il racconto visionario Leonor Fini e Matta, che ci conducono in spazi liquidi e metamorfici, in cui anche il romano Stanislao Lepri trasporta lo spettatore in mondi paralleli, sospesi tra simbolico e fantastico. Le litografie di Marc Chagall e Mirò fondono fiaba, memoria e lirismo, unendo poesia e sogno a linee e improvvisazioni, desunte dal surrealismo bretoniano. Le opere di Rufino Tamayo sorprendono con colori intensi e composizioni vigorose.

La memoria di Odilon Redon e Félicien Rops, dai simbolismi raffinati, si contrappone alla presenza di una rarissima e iconica copertina di Minotaure, espressamente realizzata da Diego Rivera e rivista diretta da André Breton. La creatività italiana si manifesta con straordinaria ricchezza attraverso opere di Gianni Dova, espresse da forme biomorfiche e tensioni materiche, che ritroviamo anche in Ezio Gribaudo, il quale rimanda a una rilettura del mondo dechirichiano, a cui fa da contraltare l’effervescente mondo di Aldo Mondino, che sorprende con ironia e concettualità, al pari di Luigi Ontani, che esplora simboli rituali e autorappresentazioni, in opposizione al mondo semplice e innocuo ma magicamente espresso di Antonio Possenti.

Tra dipinti, disegni, arazzi, litografie e fotografie, ogni opera diventa tassello di un mosaico che unisce storia, immaginazione e poesia. "Ancora una volta l’arte internazionale fa tappa a Mondovì grazie all’impegno e alla lungimiranza dell’associazione BeLocal" commentano il sindaco, Luca Robaldo, e l’assessora alla Cultura e al Turismo, Francesca Botto. "Dopo Caravaggio, Andy Warhol e gli Impressionisti, il polo espositivo di Santo Stefano è ora pronto ad accogliere la pittura surreale e fantastica di Salvador Dalí, Marc Chagall, Joan Miró, René Magritte, André Masson, Man Ray, Diego Rivera e tanti altri. Uno straordinario viaggio tra realtà e immaginazione con pitture, arazzi, sculture e fotografie, per una proposta culturale di assoluto valore che ben si integra nella già ricca offerta museale ordinaria della nostra città. Un’esposizione che impreziosirà le feste natalizie dei monregalesi, proponendo una scontistica apposita per i residenti e ponendosi altresì come elemento attrattore per turisti e appassionati".

“Tra dipinti, sculture e fotografie, Tra Sogno e Magia invita a fermarsi, ascoltare e lasciarsi sorprendere. BeLocal e Mondovì continuano a essere un luogo dove l’arte arriva, si radica e genera stupore: un crocevia di culture e un ponte tra l’eccellenza italiana e il respiro internazionale. E noi, ancora una volta, siamo felici di essere qui, nel punto esatto in cui la città si apre… e il sogno comincia. In quest’ottica - proseguono Stefano Gribaldo e Paola Demasi dell'Associazione BeLocal - abbiamo introdotto due nuove tipologie di biglietti agevolati: il pacchetto famiglia 3 (2 adulti + 1 minore) al costo di 25 euro e il pacchetto famiglia 4 (2 adulti + 2 minori) al costo di 28 euro, pensati per incentivare le famiglie a visitare l’esposizione insieme. È stato inoltre confermato lo sconto riservato ai residenti della città di Mondovì, che ci ospita e accompagna in questo percorso culturale".

“Prosegue con continuità l’impegno dell’Associazione BeLocal nella promozione e valorizzazione del Polo culturale espositivo dell’ex Chiesa di Santo Stefano, realtà ormai consolidata e significativa per l’offerta culturale della Città. Confcommercio Monregalese conferma con convinzione il proprio sostegno a iniziative che contribuiscono alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale del territorio, favorendo al contempo l’attrattività turistica e positive ricadute sul sistema economico locale. Si esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Stefano e Paola negli anni e si formulano i migliori auspici per il successo del nuovo allestimento, certi che saprà confermare la qualità e il valore delle proposte culturali fin qui realizzate", dichiara Mattia Germone, presidente Confcommercio Monregalese.

L’esposizione è pet friendly: i visitatori possono accedere accompagnati dai propri animali domestici, sempre tenuti al guinzaglio. Grazie al contributo di Monge, a ogni visitatore con animale sarà inoltre riservato un gradito omaggio.

È attiva la prevendita online su Ticket.it con l’opzione REGALA LA CULTURA, per permettere di regalare il biglietto della mostra alle persone che ami.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Martedì – Mercoledì - Giovedì: 14:00 – 18:00

Venerdì (ORARIO PROLUNGATO)14:00 – 19:00

Sabato e Domenica 10:00 – 13:00 /14:00 – 19:00

Lunedì: Chiuso

Aperture Festive e straordinarie:

24 dicembre 10:00 – 13:00

25 dicembre 16:00 - 19:00 (Natale)

26 - 27 - 28 - 29 - 30 dicembre 10:00 – 13:00/14:00 – 19:00

31 dicembre 10:00 – 13:00

1 gennaio 16:00 - 19:00 (Capodanno)

2 - 3 - 4 - 5 - 6 gennaio 10:00 – 13:00/14:00 – 19:00

Verificare sul sito ulteriori aperture festive successive

ORARIO DI APERTURA SCUOLE E GRUPPI

Fascia dedicata: Martedì–Venerdì 10:00 – 13:00/14:00-18:00

Prenotazione obbligatoria (min. 48 ore)