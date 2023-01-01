Tra schiarite e temporali: ecco che tempo farà nel weekend in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Un debole disturbo nel campo di pressione in quota determinerà nel corso del pomeriggio di venerdì (31 luglio) un aumento dell'instabilità atmosferica che favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi che dalle valli alpine transiteranno verso est-nordest andando ad interessare anche le zone di pianura e collina.

Sabato 1° agosto più stabile - riferisce Arpa - con locali rovesci pomeridiani limitati alle valli alpine. Variabile domenica 2 e ad inizio settimana, con nuvolosità irregolare al mattino alternata a schiarite nelle ore centrali e temporali sparsi nelle ore pomeridiane su zone montane e pedemontane alpine, in possibile parziale estensione alle pianure adiacenti.

Sabato 1° agosto

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata.

Precipitazioni: deboli rovesci isolati dal pomeriggio a ridosso delle vallate alpine.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4200-4400 metri.

Venti: sulle Alpi moderati occidentali con locali condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali specie al mattino, in attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali in tarda serata; deboli altrove con rinforzi da sud sui settori collinari meridionali. Dalla tarda serata in rotazione da est ed in locale rinforzo sull'Appennino e sui settori collinari orientali.

Domenica 2 agosto

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità medio-bassa al mattino alternata a schiarite nelle ore centrali e formazione di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio su zone montane e pedemontane in parziale sconfinamento alle pianure adiacenti ai settori alpini.

Precipitazioni: al primo mattino deboli rovesci isolati su zone di pianura e collina; dal pomeriggio rovesci e locali temporali deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti ai settori alpini.

Zero termico: stazionario o in lieve aumento sui 4300-4400 metri. Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest sui settori alpini, orientali altrove.

Lunedì 3 agosto

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio a ridosso della fascia montana e pedemontana.

Precipitazioni: rovesci sparsi e locali temporali dal pomeriggio su zone montane e pedemontane, deboli o moderati.

Zero termico: stazionario sui 4300-4400 metri.

Venti: deboli o localmente moderati, sudoccidentali sui settori alpini, da est-sudest altrove.