Tra rovesci e schiarite: in Granda instabilità fino al weekend, nuova perturbazione domenica

CUNEO CRONACA - Correnti umide e perturbate dai quadranti sudoccidentali mantengono condizioni di instabilità sul Piemonte ancora per la seconda parte della giornata odierna, con l'innesco di nuovi rovesci e temporali nel corso del pomeriggio di mercoledì 6 maggio a ridosso della fascia alpina che transiteranno a seguire sulle aree di pianura e collina, specie a nord del Po, traslando verso est-nordest.

Da giovedì la parziale rimonta del campo di pressione in quota favorirà un'attenuazione dell'instabilità, in un contesto che sarà caratterizzato fino alla giornata di sabato da maggior variabilità con momenti più asciutti e parziali schiarite che si alterneranno allo sviluppo di nuovi rovesci meno intensi e a carattere sparso.

Un'altra perturbazione - si legge su Nimbus.it, sito della Società Meteorologica Italiana - giungerà dalle Baleari nella giornata di domenica.

Giovedì 7 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con schiarite più ampie a ridosso delle vallate alpine in successiva estensione al resto della regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità cumuliforme in accrescimento a partire dalle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: rovesci residui in nottata sul settore orientale; dal pomeriggio rovesci sparsi deboli o localmente moderati su zone montane e pedemontane, in parziale sconfinamento su zone di pianura e collina a sud del Po.

Zero termico: in generale aumento sui 2500-2700 metri.

Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi, in rotazione da sud a fine giornata, meridionali sull'Appennino; deboli variabili in pianura.

Venerdì 8 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con nubi più compatte al mattino ad eccezione che sulle zone di alta valle nordoccidentali e settentrionali; nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme su zone montane e pedemontane alpine e sulle pianure adiacenti.

Precipitazioni: fino al mattino deboli rovesci sparsi su zone di pianura e collina; dal pomeriggio rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine, in locale sconfinamento a zone di pianura e collina adiacenti.

Zero termico: in lieve rialzo sui 2700-2800 metri. Venti: deboli variabili sulle Alpi; deboli o localmente moderati da est nordest sul settore appenninico e fascia collinare sudorientale. Calmi o deboli variabili altrove.

Sabato 9 maggio

Nuvolosità: cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci sparsi dalle ore centrali su zone montane e pedemontane alpine.

Zero termico: in ulteriore lieve aumento tra i 2900 metri ed i 3100 metri.

Venti: generalmente deboli o localmente moderati, dai quadranti meridionali sulle Alpi, prevalentemente orientali altrove.