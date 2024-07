Tra rane e lucciole lungo il Sentiero sul Maira: escursione serale a Racconigi

CUNEO CRONACA - Venerdì 5 luglio il Parco del Monviso organizza a Racconigi, in collaborazione con il Comune e con il Circolo Fotografico Racconigese e l’Associazione Centro Cicogne e Anatidi, Una galassia di lucciole, un’escursione serale alla ricerca delle lucciole e di altri animali notturni che si possono osservare nel contesto naturalistico del sentiero al calare delle tenebre.

L’attività è gratuita e si svolge dalle ore 19.30 alle ore 22.30 circa: prevede una facile passeggiata lungo il Sentiero sul Maira, con sviluppo minimo e senza dislivello positivo, con l’accompagnamento di una guida naturalistica e in compagnia di un entomologo del Parco Monviso, che spiegherà la biologia degli animali, e di alcuni fotografi professionisti che sveleranno le tecniche migliori per immortalarli senza arrecare loro disturbo. Nel corso della serata è prevista una merenda sinoira nei pressi del laghetto delle rane, in compagnia del loro gracidare: ogni partecipante è invitato a portare cibo e bevande proprie. A chiudere la serata una sorpresa da parte del Comune di Racconigi.

Il ritrovo è fissato all’imbocco del Sentiero sul Maira, nei pressi del ponte al termine di via Regina Margherita. Si consiglia di portare con sé la propria macchina fotografica, meglio con cavalletto se lo si possiede, una piccola luce frontale da usare con parsimonia negli spostamenti e una giacca per ripararsi dalla frescura notturna. Sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu; per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.

Con il termine di lucciola ci si riferisce genericamente e poeticamente a numerose specie di coleotteri accomunate dalla caratteristica di poter emettere luce dalla parte posteriore dell’addome: un tempo facili da osservare a inizio estate, negli ultimi anni sono sempre più rare a causa dell’inquinamento, anche luminoso. In Italia ne esistono numerose specie e in Piemonte ne sono note sette.

Il Sentiero sul Maira è un percorso che arriva a Racconigi dal punto di partenza di Villar San Costanzo, nella bassa Valle Maira. Si tratta di 52 chilometri di sentiero quasi interamente su sterrato che affianca il torrente di cui porta il nome attraversando 9 Comuni. Nei pressi di Racconigi il Maira compie delle ampie anse e la vegetazione ripariale lascia spazio a una bella vista panoramica. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.sentierosulmaira.it.