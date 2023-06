A Mondovì torna il festival "Piazza di Circo": spettacoli tra passato, presente e futuro

CUNEO CRONACA - Dai primi passi come “Circondata”, sei anni fa, il Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche è cresciuto, si è trasformato, ma ha sempre conservato lo spirito degli esordi: essere punto di incontro tra linguaggi differenti attraverso un unica grande arte tanto antica quanto avveniristica. Il Festival è il “trait d’union” fra passato, presente e futuro di un’arte in evoluzione che si completa con la visione e la prospettiva professionale della creazione contemporanea multidisciplinare. E quindi arte, spettacolo e formazione, su una passerella che da tempo guarda oltre i confini della sua terra. Oggi Piazza di Circo è fra i pochi entrati a far parte dei festival non competitivi riconosciuti a livello ministeriale.

La città di Mondovì sarà palco integrante anche del programma di quest’anno. L’incantevole Chapiteau del Teatro delle Foglie che lo scorso anno è apparso per la prima volta nella città del Belvedere tornerà in piazzale della Repubblica. Sarà palco per molte compagnie, ma porterà soprattutto il suo spettacolo “Ballata d’Autunno”. Molti gli artisti di fama internazionale coinvolti nel ricco programma che propone spettacoli dal 1° al 23 luglio. Fra questi Tino Fimiani, con il suo “Da grande avrei voluto fare il nano”.

Grazie a MomKin al Festival si aprirà una finestra extra europea. Una Cooperativa Momkin creata da cinque giovani artisti di Tangeri, la maggior parte provenienti da contesti rurali, che condividono una visione comune per la diffusione delle arti dello spettacolo nelle comunità svantaggiate di Tangeri, così come nelle regioni rurali e montuose in cui lavorano.

L’anteprima che porterà la funambola Ponto de Partida è anche simbolo della costante ricerca e confronto che l’Associazione Albero del Macramè porta avanti nel mettersi in contatto con i migliori istituti di formazione circense. L’artista porta con sé gli insegnamenti e la presenza della’Inac, ovvero la scuola di Circo Internazionale del Portogallo dedicata esclusivamente alle arti circensi. La missione dell'Istituto è quella di formare artisti, capaci di un approccio multidisciplinare affinché riescano da affermare nuovi estetici rivolgendosi ad un pubblico sempre più vasto. Il circo è tradizionalmente una "famiglia numerosa" e INAC non fa eccezione.

Il legame con le accademie coinvolte conferma che il Festival è anche palco per artisti in formazione. Torna Piazza Aperta: mercoledì 19 luglio, unico evento al Polo Culturale delle Orfane, concorso di inediti dedicato alle nuove generazioni di giovani artisti che presenteranno performance inedite. La vincitrice della prima edizione è Julia Tanner, che presenterà a Mondovì, sempre il 19 luglio, una nuovissima creazione che si è conclusa durante una residenza di creazione in Cascina Macramè nelle prime due settimane di luglio. Cascina Macramè è storica fucina d’arte per giovanissimi che grazie alla Scuola di Circo Ludica possono avvicinarsi alla magie delle discipline circensi. Il progetto quest’anno ha coinvolto le scuole primarie di Bastia Mondovì, Clavesana, e Fossano. Il Festival sarà palco per il Salement Cirque: compagnia che esce dalla formazione universitari di Bruxelles. Inoltre al Fil Centro Servizi per il Volontariato celebrerà il ventennale del sodalizio con lo spettacolo di Giulio Lanzafame.

I primi a credere nel progetto dell’Associazione L’albero del Macramè sei anni fa furono il Comune di Mondovì, tuttora al fianco dell’evento grazie ai contributi del Bando Attività Estive, e la Fondazione Crc. Da allora anche i sostenitori sono aumentati, e l’evento oggi risultata sostenuto a livello istituzionale, oltre che dal Comune con il patrocinio della Provincia, dal Ministero alla Cultura, per il triennio 2022-2024 e dalla Regione Piemonte, triennio 2022- 2024. Al confermato sostegno della Fondazione Crc si è aggiunto quello del Banco di Credito Azzoaglio, del Birrificio Baladin e di Generali Assicurazioni Mondovì.

Il festival Piazza di Circo ospiterà anche l’evento formativo e inclusivo Hybrid Festival. Dal 20 al 22 luglio la Fondazione Cirko Vertigo, partner del Progetto Europeo Dialog City insieme a City of Aschaffenburg, Stadtarchiv Graz, Culturepolis, Quatorze, nell’ambito del programma dell’Unione Europea Creative Europe, invaderà la città e le strade di Mondovì con un obiettivo ambizioso: combinare gli spazi dedicati all’aggregazione sociale alla digitalizzazione urbana.

IL PROGRAMMA

Sabato 1 luglio ore 21:00 Mondovì - PONTO DE PARTIDA – INAC (Istituto Naz, delle Arti del Circo – Portogallo)

durata: 30 minuti. Costo ingresso 5 euro – Genere: Circo Contemporaneo

Domenica 2 luglio ore 21:15 Piazza Maggiore - BAL TRAP – Compagnia La Contrebande

Durata 40 minuti. Costo ingresso 5 euro - Genere: Circo contemporaneo

Sabato 8 luglio ore 20:00 Piazza Maggiore - TOC TOC - Toameme Scuola di Circo di Friburgo

Durata 50 minuti – Ingresso libero – Genere: Circo contemporaneo

Sabato 8 luglio ore 21:30 Piazza Maggiore YES LAND – Giulio Lanzafame

Durata 50 minuti – Ingresso libero – Genere: Circo/Teatro di strada. In collaborazione con il CSV Centro Servizi per il Volontariato in occasione del ventennale della sua attività

Domenica 9 luglio ore 21:00 Piazza Maggiore - SALEMENT CIRQUE – ESAC (Scuola nazionale del circo - Belgio)

Durata 1 ora e 30 minuti – Biglietto 5 euro – Genere: Circo contemporaneo

Giovedì 13 luglio ore 21:00 e Venerdì 14 luglio ore 20:45 - Piazza Maggiore -KIFACH - MOMKIN

Durata 45 minuti – Biglietto 3 euro - Genere Circo Contemporaneo

Venerdì 14 luglio ore 21:45 - Piazza Maggiore - DA GRANDE AVREI VOLUTO FARE IL NANO – TINO FIMIANI

Durata 45 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo/Teatro di strada

Sabato 15 luglio ore 21:15 e domenica 16 luglio ore 21:15- Chapiteau Piazza della Repubblica

BALLATA D’AUTUNNO – Compagnia Teatro nelle Foglie

Durata 45 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo Contemporaneo

Martedì 18 luglio ore 21:15 – Chapiteau Piazza della Repubblica - DANSCIRQUE – Compagnia blucinQue

Durata 70 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo Contemporaneo

Martedì 18 luglio ore 20:15 – Chapiteau Piazza della Repubblica ARMILLA – Accademia Cirko Vertigo

Giovedì 20 luglio ore 10:30 – Chapiteau Piazza della Repubblica

Domenica 23 luglio ore 20:00 – Piazza Maggiore

Durata 30 minuti – Biglietto 2 euro - Genere Circo Contemporane

Mercoledì 19 luglio ore 18:00 – Polo Culturale delle Orfane - PIAZZA APERTA

Durata 90 minuti - Ingresso gratuito – Genere: concorso di inediti dedicato alle nuove

generazioni

Mercoledì 19 luglio ore 21:30 – Mondovì Breo Piazzetta Moizo - RETURN - JULIA TANNER

Durata 30 minuti – Ingresso libero – Genere circo contemporane

Mercoledì 19 luglio ore 22:30 – BINARIO 0 – Accademia Cirko Vertigo

Ingresso libero - Mondovì Breo Piazzetta Moizo

Venerdì 21 luglio ore 21:45 – Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

Durata 30 minuti – Biglietto 2 euro - Genere Circo Contemporaneo

Giovedì 20 luglio ore 20:30 - Chapiteau Piazza della Repubblica – LLABYELLOW – Carlo Cerato

Venerdì 21 luglio ore 21:00 - Chapiteau Piazza della Repubblica – Rione Breo

Durata 40 minuti – Biglietto 3 euro - Genere Circo/Teatro di strada

Giovedì 20 luglio ore 21:45 – Piazza Maggiore R4 FUGA PER LA LIBERTA’ – Nani Rossi e Mc Fois

Domenica 23 luglio ore 21:00 - Piazza Maggiore

Durata 45 minuti – Biglietto 5 euro - Genere Circo/Teatro di strada

Venerdì 21 luglio ore 16:00 – ore 18:00 – ore 20:00 – Piazza Maggiore in Chiesetta Via Vasco

TEATRANDO – Elena Griseri e Giuseppe Potenza

Durata 30 minuti – Ingresso libero – Genere: Teatro

Sabato 22 luglio ore 21:30 – Chapiteau Piazza della Repubblica - SOUL OF NATURE – Artemakia

Durata 50 minuti – Biglietto 5 euro – Genere: Circo Contemporaneo

Domenica 23 luglio ore 22:00 – Chapiteau Piazza della Repubblica - IMMAGINARIA – Compagnia Teatro nelle Foglie

Durata 45 minuti – Biglietto 3 euro – Genere: Circo Contemporaneo – acrobatica aerea