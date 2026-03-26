Tra passato e futuro, la visione del direttore Ripa sul nuovo ospedale di Cuneo

ALICE MARINI - Accompagnare il territorio verso il suo ospedale del futuro, tramite l’ascolto dei bisogni della popolazione, il confronto con un passato virtuoso, quello del vecchio ospedale, e l’evoluzione in termini non solo di cura ma anche di accoglienza. È questa la visione delineata da Franco Ripa, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle dal 1° marzo, nel corso dell’incontro con la stampa.

Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, Ripa, tra i molti incarichi svolti, è stato direttore sanitario e commissario dell’AOU San Luigi e commissario dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. Dal 2020 è stato vice direttore della Sanità della Regione Piemonte e responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. È membro della Commissione regionale ECM, oltre che componente di gruppi tecnici a livello nazionale dedicati alla formazione, alle liste di attesa e per l’aggiornamento dei LEA e appropriatezza.

Il programma illustrato dal nuovo direttore generale si sviluppa su due livelli: il consolidamento dell’attuale ospedale e il percorso di sviluppo del nuovo nosocomio. È stata pubblicata la gara, gestita da SCR, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica della nuova struttura, con scadenza per la presentazione delle offerte intorno al 7 maggio. Seguirà l’analisi delle offerte, con la possibilità di arrivare a settembre, ma con una tempistica contingentata. Entro fine anno si concluderà il primo step propedeutico. L’obiettivo è rispettare questa scadenza: ogni martedì mattina il gruppo di lavoro si incontra in una riunione in cui si affrontano stato dell’arte, criticità e azioni di miglioramento.

Si tratta di un ospedale in evoluzione. Si partirà dall’umanizzazione, con un’attenzione all’accoglienza oltre che alla cura. Il 22 aprile è in programma l’evento “L’ospedale che accoglie” per descrivere tutte le attività di umanizzazione della medicina. Parallelamente, si lavorerà anche sul welfare aziendale e sul miglioramento dei processi interni: verrà infatti inserita la figura dell’operation manager, che avrà il compito di intervenire sul modello di integrazione dei processi, dal pronto soccorso alla degenza.

Fondamentale sarà anche il rapporto con il territorio, attraverso meccanismi flessibili che consentano una reale integrazione dei percorsi di salute, soprattutto per quanto riguarda la cronicità, così da garantire al paziente una presa in carico senza soluzione di continuità. In questo quadro si inserisce anche il tema della performance: è previsto un laboratorio di assessment sul nuovo e sul vecchio ospedale, utile a comprendere il modello di transizione tra l’ospedale del passato e quello del futuro e a definire quale struttura sviluppare partendo da quella attuale.

Questa evoluzione tiene conto anche delle caratteristiche del territorio. Dal punto di vista demografico, infatti, la popolazione di Cuneo risulta abbastanza giovane rispetto a quella delle altre aziende sanitarie locali: la percentuale di persone al di sotto dei 14 anni è leggermente più alta, mentre quella sopra i 65 anni è più bassa.

L'ospedale sorgerà sull'area dell'attuale Carle, in frazione Confreria, occupando circa 138mila mq di superficie, con 805 posti letto di cui 653 ordinari, 43 in day hospital e 109 tecnici.

Alice Marini