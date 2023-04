Tra natura e storia: riapre il Forte di Vinadio con tante attività per gli amanti dell'outdoor

CUNEO CRONACA - Domenica 30 aprile, dalle 10 alle 19, la Fondazione Artea, con il Comune di Vinadio, riapre al pubblico il Forte Albertino con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Oltre al percorso multimediale “Montagna in movimento”, alle esperienze immersive di “Vinadio Virtual Reality”, alla mostra permanente “Messaggeri Alati” e al percorso per famiglie “Mammamia che forte!”, Artea e Comune stanno lavorando, infatti, a un progetto per la valorizzazione degli spazi outdoor attorno al Forte: 50mila mq di verde, in un contesto storico e architettonico di grande bellezza, che saranno lo scenario per attività eco sostenibili e all’aria aperta.

“La stagione 2023 del Forte si apre sulla scia del successo dell’anno precedente che ha visto una crescita significativa sia in termini di programmazione culturale che di affluenza di visitatori che è cresciuta del 30% rispetto al 2021 – dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea –. Ci aspettiamo per quest’anno un ulteriore incremento e con questo obiettivo abbiamo lavorato a nuove progettualità che possano valorizzare la fortezza e far emergere le infinite potenzialità di questo luogo”.

Tra le novità 2023 c’è “Trasportati nella storia – Outdoor”, l’upgrade in chiave green del progetto che da 5 anni, grazie alla sensibilità di alcune aziende del territorio, offre il trasporto gratuito a scuole ed estate-ragazzi in visita al forte. La nuova versione del progetto potenzia l’offerta con una serie di attività all’aperto rivolte non solo ad un pubblico scolastico o ai centri estivi ma anche ad un target di famiglie con bambini. Nello specifico, da giungo ad ottobre, i visitatori potranno scoprire il forte, Vinadio e la sua Valle immersi nella natura partecipando ad escursioni con E-Bike, percorsi di orienteering e laboratori di orti didattici. Con questo progetto Artea e Comune di Vinadio intendono valorizzare l’area verde di oltre 50mila metri quadrati che circonda il Forte Albertino e che include anche le vicine batterie di Neghino, Serziera, Sources e Piroat.

“Il progetto ha superato la prima fase di selezione del Bando Explora della Fondazione Crc – prosegue Giuseppe Cornara, sindaco del Comune di Vinadio – e presenteremo a breve la candidatura alla seconda fase, i cui risultati sono attesi per fine giugno. Come Comune crediamo fortemente in questa iniziativa: Vinadio è un paese turistico che richiama, particolarmente nei mesi estivi, un pubblico di famiglie con bambini. Pensare ad attività rivolte a loro e in chiave green, non può che migliorare le proposte di valorizzazione del forte, anche dal punto di vista dell’attenzione alla sostenibilità”.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo Fondazione Artea in accordo con il Comune di Vinadio si occuperà della gestione dell’Info Point collegato all’ufficio biglietteria del Forte di Vinadio, con uno spazio wi-fi e area relax nel locale rinnovato in piazza Vittorio Veneto. L’ufficio turistico seguirà lo stesso orario di apertura del forte con un’estensione oraria nei mesi da giugno a settembre.

Domenica 7 maggio, infine, prenderà il via il primo appuntamento di TOTAL FORTE, che prevede la visita guidata ai tre fronti difensivi del Forte di Vinadio, organizzata ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, al costo intero di 15 euro e ridotto 13 euro. Per il tour, della durata di circa cinque ore, è consigliato il pranzo al sacco ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0171/959151 – 0171/1670042.

Diverse sono le opzioni di ingresso al Forte di Vinadio: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7 euro intero e 5 ridotto, “visita guidata al Forte” a 9 euro intero e 7 ridotto, “Vinadio Virtual Reality” con tariffa unica a 3 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 15 euro intero e 12 ridotto. Il costo del percorso di visita per famiglie con bambini “Mammamia che Forte!”, invece, varia in base al numero dei componenti: 13 euro per tre persone, 16 euro per quattro persone e 18 euro per cinque persone. Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, ogni prima domenica del mese, da maggio a ottobre, è possibile partecipare al tour TOTAL FORTE che prevede la visita guidata ai tre fronti difensivi del forte al costo intero di 15 euro e ridotto 13 euro. Per informazioni e prenotazioni: info@fortedivinadio.com; T. 0171 959151 – 0171/1670042. www.fortedivinadio.com | www.fondazioneartea.org