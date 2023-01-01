Tra musica e parole d’òc: quando una serata in Valle Grana riporta indietro nel tempo

GUIDO OLIVERO - Mi sono emozionato dentro ad una bocciofila a San Pietro di Monterosso Grana. Nel piccolo locale ben riscaldato un attore amatoriale, Claudio Franco, ha interpretato in modo eccezionale nella lingua d'òc dei trovatori medioevali i racconti di Natale pubblicati da questo giornale.

La lettura dei racconti nella lingua occitana gli ha dato un particolare fascino ed ha creato una atmosfera suggestiva che le tante persone presenti hanno vissuto con gioia.

La magia natalizia ha trovato rinforzo nella musica e nei canti di un gruppo di giovani della tradizione occitana, denominati Les Randoulines. Questi hanno entusiasmato tutti, grandi e piccini, in quell'angolo incantato dell'occitania cuneese. Per la loro bravura è doveroso elencarli: Silvia Mattiauda all'organetto ed alla cornamusa, Antea Bongiovanni al flauto e alle percussioni, Gioele Bernardi alla ghironda e alla chitarra e Luca Declementi all'organetto, in sostituzione di Alessia Carboni.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Espaci Occitan con il contributo della Regione Piemonte, mi ha fatto vivere delle suggestioni che era da tempo che non provavo e, mentre ascoltavo le letture e la musica, la mia mente correva all'indietro di oltre mezzo secolo e, ragazzino, mi vedevo nella stalla scaldata da poche vacche mentre ascoltavo, in un dialetto simile all'occitano, le storie di Natale raccontate da Bin, che di mestiere faceva il cantastorie e, di stalla in stalla prima di Natale, tentava con le sue favole di far dimenticare ai più grandi la loro serena miseria e a noi ragazzini ci faceva sognare i regalini che Gesù Bambino ci avrebbe portato di li a pochi giorni, in quella notte ch'era e rimane incantata.

Guido Olivero